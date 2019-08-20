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المطران عطا الله حنا يعزي بوفاة الطالبة الجامعية اية نعامنة من عرابة - المصاب جلل والحزن عميق



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قال  المطران عطا الله حنا  رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الثلاثاء  :" من مدينة القدس نبعث بتعزيتنا القلبية الى عائلة الطالبة الجامعية المرحومة اية نعامنة (22عاما) كما ونعزي اهلنا في مدينة عرابة في الجليل .


ان الطالبة المرحومة اية نعامنة تنتمي الى عائلة كريمة تربطنا واياها اواصر الصداقة والعلاقة الاخوية منذ زمن طويل ، وقد تلقينا نبأ وفاتها بهذه الطريقة التراجيدية بألم وحزن ونحن بدورنا نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع العائلة المكلومة التي فقدت ابنتها الطالبة الجامعية اية نعامنة والتي توفيت في رحلة جامعية بحثية استقصائية في اثيوبيا.

ان الحدث جلل والحزن عميق ونحن اذ نشاطر العائلة احزانها فإننا نسأل الله بأن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته وان يلهم ذويها الصبر والتعزية والقوة امام هذا الحدث الذي ألم بهذه العائلة الكريمة والتي نكن لها كل الاحترام والتقدير .

ان عرابة حزينة في هذا اليوم كما هو حال كافة ابناء شعبنا في الداخل والله نسأل بأن يكون عونا للمكلومين والمحزونين وان يكون الى جانبهم في هذا الظرف الحزين.




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