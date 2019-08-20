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زينة تستفز احمد عز بصورة بالشورت: “كيف انتصرت؟”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة المصرية زينة عبر حسابها على انستغرام صورة جديدة لها وذلك بعد الاشكال الاخير مع الفنان أحمد عز .



وظهرت زينة بإطلالة صيفية باللون الأبيض مع شعر كيرلي ودون مكياج والتقطت الصورة وهي واقفة على شاطىء البحر.

 
وكتبت زينة تعليقا على صورتها قائلة: “كيف انتصرت ؟؟؟ تركت كل شئ ملقى على الأرض وقمت أنا”.


وكانت قد وقعت مشاجرة الأسبوع الماضي بين شقيقة زينة وأحمد عز بالساحل الشمالي وتطورت إلى تقديم محاضر لدى الشرطة .




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