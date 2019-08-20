زينة, تستفز, احمد, عز, بصورة, بالشورت:, “كيف, انتصرت؟”,

نشرت الفنانة المصرية زينة عبر حسابها على انستغرام صورة جديدة لها وذلك بعد الاشكال الاخير مع الفنان أحمد عز .

وظهرت زينة بإطلالة صيفية باللون الأبيض مع شعر كيرلي ودون مكياج والتقطت الصورة وهي واقفة على شاطىء البحر.وكتبت زينة تعليقا على صورتها قائلة: “كيف انتصرت ؟؟؟ تركت كل شئ ملقى على الأرض وقمت أنا”.وكانت قد وقعت مشاجرة الأسبوع الماضي بين شقيقة زينة وأحمد عز بالساحل الشمالي وتطورت إلى تقديم محاضر لدى الشرطة .