تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-20 11:53:00 وصول جثمان الطالبة اية نعامنة الى عرابة |  2019-08-20 11:50:45 القاضي عبد الحكيم صبحي سمارة - السبت 31/8/2019 رأس السنة الهجرية |  2019-08-20 11:35:28 المطران عطا الله حنا يعزي بوفاة الطالبة الجامعية اية نعامنة من عرابة - المصاب جلل والحزن عميق |  2019-08-20 11:24:04 الابتزاز الالكتروني بارتفاع غير مسبوق ..الاسباب والحلول |  2019-08-20 10:45:37 فيديو - أهالي عرابة يتجمعون في بيت العزاء بانتظار وصول جثمان أية نعامنة ليوارى الثرى في مقبرة المدينة |  2019-08-20 10:38:30 الإفراط في علاج السكري يهدد حياة المريض |  2019-08-20 10:32:13 اتهام شاب 21 عاماً من اللد باطلاق نار واصابة شاب اخر وامرأة مرت من المكان صدفة واصيبت بجراح متوسطة |  2019-08-20 10:07:19 نتنياهو لا يستبعد تشكيل حكومة موسعة |  2019-08-20 10:04:51 كفرمندا - وفاة المحامي راوي محمد عبد الحميد 53 عاما |  2019-08-20 09:33:21 مرشح الرئاسة الأميركية ساندارز: لا يمكن السكوت على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني |  2019-08-20 09:08:46 حزب العمل يلتمس للعليا لشطب حزب كهانا عوتسما يهوديت‎ |  2019-08-20 09:07:12 عرابة تستعد لتشييع جثمان ابنتها اية نعامنة شهيدة العلم |  2019-08-20 06:49:17 فرار 9 آلاف شخص من حريق غابات في جزر الكناري |  2019-08-20 06:47:16 نتنياهو عن "واقعة الخبز" مع زوجته: يبدو أننا اخترعنا وسيلة لجذب الانتباه |  2019-08-20 06:44:34 فيديو .. رشيدة طليب تحبس دموعها أثناء الحديث عن زيارتها للقدس |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الابتزاز الالكتروني بارتفاع غير مسبوق ..الاسباب والحلول



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



رام الله - بقلم - العقيد لؤي ارزيقات الناطق بلسان الشرطة الفلسطينية



تعتبر قضايا الابتزاز الالكتروني من القضايا الحديثة التي ظهرت في المجتمعات خلال السنوات الأخيرة بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وتوسع الشبكة العنكبوتيه وازدياد مستخدميها والتي يمكن تعريفها على انها عملية تهديد وترهيب بنشر صور او مواد فلميه أو تسريب معلومات سريه تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية واستغلالها للقيام بإعمال غير مشروعة. 


وفلسطين ظهرت فيها هذه الجريمة كما المجتمعات الأخرى ومع ازدياد اعداد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تزداد هذه القضايا سواء المسجلة لدى الشرطة او غيرها والتي لم يتوجه صحاياها للشرطة للعديد من الأسباب. 


وحول الواقع الحقيقي للابتزاز الالكتروني في فلسطين يقول العقيد لؤي ارزيقات بان نسبة الجرائم الالكترونية بشكل عام ترتفع عاما بعد عام وخاصة قضايا الابتزاز والتي سجلت ارتفاعا كبيرا ومضاعفا منذ بداية العام الحالي عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي والأعوام التي سبقته مؤكدا ان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة المباحث العامة تلقت منذ بداية العام الحالي 1478 قضيه تحت مسمى الجرائم الالكترونية بمختلف أنواعها من بينها 165 جريمة ابتزاز بحق مواطنين منها 65 بحق اناث فيما سجلت بنفس الفترة من العام الماضي 88 قضية ابتزاز مما يشير إلى ان العدد زاد بنسبة الضعف وقد استطاعت الوحدة من انجاز 50 جريمة سجلت من خارج قلسطين بالتعاون مع مكتب النائب العام والمكتب الوطني الفلسطيني للانتربول كما انجزت 45 جريمة سجلت من داخل فلسطين . 


ويؤكد ارزيقات ان عدد كبير من مرتكبي هذه الجرائم هم من خارج فلسطين ويستهدفون المواطنين او المواطنات بعد الحصول على المعلومات بطرق عديدة تبدا بإرسال طلبات صداقة للضحايا من حسابات وهميه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء علاقة ثقه ومن ثم تنتقل للتواصل عبر تطبيقات المحادثات المرئية بعدها يتم استدراج الضحية للحصول على صور خاصة وتسجيل إي محتوى مسيْ بعدها يقوم المشتبه به بعملية التهديد والابتزاز مقابل دفع مبلغ مالي او القيام بإعمال غير مشروعة.وبيّن ارزيقات بان التحريات واجراءات التي قام بها ضباط وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية اظهرت ان عدد من مرتكبيها هم من الاطفال الذين تمرسوا في استخدام الحاسب والهواتف الذكية والانترنت ويقضون ساعات طويله وهذا يشكل خطرا عليهم ويصنع منهم مجرمين من بداية حياتهم والامر يتطلب وقفة من الاباء والامهات وجهدا في معرفة ما يتصفحه الابناء وضرورو زرع المثل العليا والود والاحترام للاخرين وتجنب متابعة الاشخاص او ايذائهم .


ولحماية الاشخاص من الوقوع كضحايا لجرائم الابتزاز وجه ارزيقات العديد من التوجيهات للمواطنين لحماية انفسهم من ابرزها ضرورة الحرص على اختيار الاصدقاء الموثوقين وضرورة تجنب نشر المعلومات الشخصية والانشطة اليومية والمواكبة على قراءة وفهم اعدادات الخصوصية في شبكة التواصل الاجتماعي التي تُستخدمها وتعطيل خدمة المكان التي تكشف مكانك عند وضع تغريدة او ملاحظة والحرص على قراءة الرابط والتاكد من انه ياخذك للموقع الاصلي واستخدام البرامج المعتمدة وتجنب الضغط على الروابط قدر الامكان . 


ويوضح ارزيقات طرق المواجهة في حال وقع الشخص كضحية للابتزاز او احدى الجرائم الالكترونية ويكون ذلك بالتوقف عن الحديث مع الشخص المبتز تماما والسيطرة على الانفعالات والتصرقات لاتخاذ القرار السليم وضرورة توثيق كافة المراسلات والجرم المرتكب وروابط حساب المجرم واهم من هذا وذاك ضرورة عدم التردد بالتوجه لاقرب مركز شرطة لتقديم شكوى لمساعدتك في الوصول للمجرم .


وحول تخوف الضحايا من التوجه للشرطة يقول ارزيقات بان الشرطة تتعامل مع هذه الجرائم بسرية تامة وبتعليمات مباشرة من اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة وجميع القضايا التي سجلت لدى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية منذ بداية عملها قبل عدة سنوات لم يتم تسريب اي معلومة حول الضحايا لا بالتصريح ولا بالتلميح




كلمات متعلقة

الابتزاز, الالكتروني, بارتفاع, غير, مسبوق, ..الاسباب, والحلول,

تابعونــا

المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الإعلان يثير الشكوك حول توقيته وأهدافه الحقيقية ويثير أسئلة حول تصرفات الأحزاب العربية المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الإعلان يثير الشكوك حول توقيته وأهدافه الحقيقية ويثير أسئلة حول تصرفات الأحزاب العربية 2019-08-15 | 21:42:24

*خرق قانون تمويل الأحزاب أصبح حالة سائدة في إسرائيل وعادة ما ينتهي بفرض الغرامات...

المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":قادة الأحزاب وزعماء الدول أصبحوا عبئاً على شعوبهم والاحزاب صارت وسيلة لتمجيدهم رؤسائهم وتأليههم المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":قادة الأحزاب وزعماء الدول أصبحوا عبئاً على شعوبهم والاحزاب صارت وسيلة لتمجيدهم رؤسائهم وتأليههم 2019-08-08 | 21:47:11

معظم الاحزاب في إسرائيل لم تعد احزاباً ديمقراطية من حيث الممارسة العملية * التعهد...

حي إسلامي كامل في مالقة تحت الأنقاض -د.محمد كمال اسبانيا حي إسلامي كامل في مالقة تحت الأنقاض -د.محمد كمال اسبانيا 2019-08-08 | 18:32:59

بعد مرور ما يزيد على خمسمائة عام يرفع التاريخ عباءته الترابية عن حي إسلامي كامل...

اهمال حتى الموت - الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات اهمال حتى الموت - الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات 2019-08-06 | 11:30:00

طفل يغرق في مسبح أو برميل ماء فيلقى حتفه، وطفل يُدهس بمركبة اهله الذين يستعجلون...

المحامي زكي كمال:القضية العليا في نظر ترامب ضمان إعادة انتخاب نتنياهو وليس قضية الشرق الأوسط والعالم العربي المحامي زكي كمال:القضية العليا في نظر ترامب ضمان إعادة انتخاب نتنياهو وليس قضية الشرق الأوسط والعالم العربي 2019-08-02 | 08:59:45

على ضوء اقتراح الرئيس ترامب عقد مؤتمر "كامب ديفيد 2" وجولة كوشنير الى الشرق الاوسط...

البروفيسور نعيم شحادة في لقاء خاص بـ»الصنارة»:البنكرياس الاصطناعي يضمن إبقاء السكر متوازناً طيلة ساعات اليوم البروفيسور نعيم شحادة في لقاء خاص بـ»الصنارة»:البنكرياس الاصطناعي يضمن إبقاء السكر متوازناً طيلة ساعات اليوم 2019-08-01 | 22:26:54

دشّنت شركة “ميدترونيك” التكنولوجية الطبية, لأوّل في العالم, جهازاً يؤدي وظيفة...

قائمة عربية مشتركة - حمادة فراعنة (عمان) قائمة عربية مشتركة - حمادة فراعنة (عمان) 2019-07-30 | 13:36:27

لا يعود الفضل في تشكيل القائمة المشتركة لخوض انتخابات البرلمان الإسرائيلي من قبل...

المحامي زكي كمال ل»الصنارة»:رغم تصاعد التوتر في الخليج ترامب يسعى الى اتفاق وسلام مع إيران المحامي زكي كمال ل»الصنارة»:رغم تصاعد التوتر في الخليج ترامب يسعى الى اتفاق وسلام مع إيران 2019-07-25 | 20:34:12

التوتر المتصاعد في الخليج هو لعبة شد حبل سياسية-اقتصادية – عسكرية بين الدول...

المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: الحكومة الأسرائيلية فشلت في إقامة كيان سياسي مستقل لقطاع غزة المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: الحكومة الأسرائيلية فشلت في إقامة كيان سياسي مستقل لقطاع غزة 2019-07-18 | 19:58:49

*لا يمكن للقطاع ان يكون بصيغته الحالية كياناً مستقلاً سياسياً او اقتصادياً او...

المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:إسرائيل تعيش حالة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والحزبي المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:إسرائيل تعيش حالة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والحزبي 2019-07-11 | 21:22:54

68 يوما تبقت حتى السابع عشر من أيلول، موعد الانتخابات البرلمانية القادمة ولعل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نهاد حاج يحيى الطيبة تل ابيب جثة العثور التأكد سبب الوفاة الشرطة تحققسخنين تحتفل تخريج 5 أطباء جدد بوخارست رومانيا جامعة 3 قتلى مصرع مقتل حادث طرق شارع 90 قرب ايلات الجنوب النقب جثة شاب علامات عنف العثور اكسال دبورية قرية شرطة اسعاف اطلاق نار الفتى محمد خطيب دهس حادث متأثرا جراحه وفاة مصرع قلنسوة الطيرة مفرقعات العاب نارية اسلحة حقيقية تشبه محظورة بيع تجارة محل قثرية المشهد توقيف امرأة رمية المتابعة لجنة اهالي اجتماع الاحد تقرر اجراءات تظاهرة زلفة طالبة شجار الجامعة العربية الامريكية جنين طلاب أثير خمايسي مبارك وفاة الشابة كفركنااعدادية البطوف 30 طالبا دون اطار مدرسة افتتاح عام دراسي مدينة مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخرابن سينا نحف تخريج فوج طلاب الشاملة احتفال مدرسة ميري ريجيف تامر نفار تغادر المنصة قصيدة محمود درويش افتتاح عيادة السمنري الاولى في البلاد مستشفى الناصرة الانجليزي‎دارين طاطور فيسبوك نشر ستاتوس تحريض عمليات قرية الرينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com