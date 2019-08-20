فيديو - أهالي عرابة يتجمعون في بيت العزاء بانتظار وصول جثمان أية نعامنة ليوارى الثرى في مقبرة المدينة

وصل في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما) إلى البلاد , حيث من المتوقع في غضون ساعة من الان ان يصل الجثمان الى مسقط رأسها مدينة عرابة ، حيث هبطت الطائرة التي أقلت الجثمان قادمة من أثيوبيا عند الساعة الرابعة فجرا في مطار اللد

وتسلمت العائلة جثمان الفقيدة التي تركت خلفها والدين و6 من الأخوات والأخوة بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.وستبدأ مراسم الجنازة والتشييع عند الساعة الواحدة ظهرا ويحمل النعش على الأكتاف ويتجه موكب المشيعين إلى مسجد عرابة القديم لأداء صلاة الجنازة، ومن ثم سينطلق موكب الجنازة سينطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرا إلى مدفن العائلة في "المراح"، حيث يوارى جثمانها الطاهر الثرى.وسيفتح بيت العزاء في قاعة مسجد عمر بن الخطاب المجاور لبيت عائلة الفقيدة لمدة ثلاثة أيام من بعد ظهر اليوم الثلاثاء حتى مساء الخميس.