تسمم, جماعي, في, مصر, بسبب, “حلوى, الزفاف”, !!!,

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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من اللقاءات المتلفزة والصور الخاصة...
نفذت طائرة "إيرباص-321" التابعة لشركة "أورال إيرلاينز" Ural Airlines في حقل زراعي يوم أمس...
أصيب رجل وزوجته بجروح خطيرة إثر تدخلهما لفض اشتباك حصل بين كلبهم من جهة وزاحف...
حذر عالم فلك من أن أي انفجار عظيم ثان قد يمزق الكون بما فيه إذا ما استمر بالاتساع...
أكد خبراء تقنيين مختصين، أن ضعف بطارية هاتف "الآيفون" تدريجيا، يكون الأمر ناتجا...
أوقف مدعي أمن الدولة في الأردن سيدة كانت قد وضعت قطعة حشيش مخدر في مركبة زوجها،...
يعكف القائمون على تطبيق واتس اب على حظر خدماتها على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13...
ضمن التحديثات التي ستدرجها، تتطلع شركة "فيسبوك" التي تمتلك تطبيق "واتس اب" الشهير،...
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