ياسمين, صبري, تشعل, انستغرام, بإطلالة, حمراء, وطبق, سوشي!,

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها أثناء تناولها طبق من السوشي بأحد المطاعم.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة حيث ارتدت سترة حمراء وفستان منقوش بالورد ، واكتفت بوضع السترة علي كتفيها دون ارتدائها.واعتمدت ياسمين تسريحة بسيطة دون تكلف ومكياج مناسب وبسيط دون أي تكلف.والتقطت الصورة لياسمين وهي تنظر لطبق السوشي بالمطعم وتمسك بيدها الـ chopsticks.وانهالت علي ياسمين التعليقات من متابعيها المعجبين بصورها وإطلالاتها المتغيرة.