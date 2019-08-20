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الإفراط في علاج السكري يهدد حياة المريض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذّرت دراسة جديدة من خطر الإفراط في تناول حقن الأنسولين وأدوية السكري الأخرى، بعدما تبين أن ضرر زيادة الجرعة يهدد الحياة ويتساوى مع خطر عدم تناول الدواء. وبيّنت الدراسة التي نشرتها دورية مايو كلينيك بروسيدينج أن نسبة غير قليلة من مرضى السكري يتعرضون لأخطار تقودهم إلى غرف الطوارئ في المستشفيات بسبب تناول كمية من الأنسولين أكثر من حاجة الجسم.



وأظهرت الدراسة التي اعتمدت على البيانات الصحية الرسمية في الولايات المتحدة بين عامي 2011 و2014 أن عدد المرضى الذين تناولوا جرعات زائدة من أدوية السكري يقدّر بالملايين، وبلغ العدد وفق تقدير أولي 2.3 مليون شخص!


ورصد الباحثون مجموعة من السمات الشائعة بين المرضى الذين يتناولون جرعات زائدة من دواء أو أكثر من أدوية السكري، أهمها: تجاوز سن المريض 75 عاماً، وتقييد النشاط البدني بحركات بسيطة مثل المشي من غرفة إلى أخرى، والشكوى من أمراض مزمنة أخرى، والإصابة بمشكلة في الكلى ووصولها إلى مرحلة متقدمة.




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