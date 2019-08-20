7, أخطاء, شائعة, في, التعامل, مع, الخضروات, المجمدة,

تلجأ ربة المنزل عادة إلى تخزين الأطعمة في المجمدة لإخراجها عند الحاجة، دون أن تضطر للذهاب إلى السوق في كل مرة ترغب بتحضير وجبة طعام.

إلا أن تخزين الأطعمة في المجمدة يجب أن يتم بشروط محددة، للحفاظ على الأطعمة، وتجنب خسارة قيمتها الغذائية.وفيما يلي مجموعة من الأخطاء الشائعة في التعامل مع الخضروات المجمدة، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية:1- اختيار أكياس الأطعمة بشكل عشوائيمن الضروري البحث عن أكياس الأطعمة المخزنة منذ وقت طويل في المجمدة، وذلك لتجنب تلفها، ولهذا يجب ترتيب الأكياس بحيث تكون الأحدث في الخلف والأقدم في الأمام لسهولة الوصول إليها.2- الخلط مع الخضروات الطازجةعند تحضير وجبات الطعام والحساء، يفضل اختيار خضروات مجمدة أو طازجة وعدم الجمع بين الاثنين، وذلك لتحقيق التجانس ونضج المكونات بشكل متساوي للحصول على وصفات شهية.3- تذويب الخضروات قبل الطهييوصي الخبراء بعدم تذويب أكياس الخضروات قبل عملية الطهي، فالحصول على أفضل نسيج متجانس، يقتضي طهي الخضروات مباشرة وهي مجمدة، والاستثناء الوحيد هو الذرة، حيث يجب تذويب كوز الذرة بشكل جزئي قبل غليه بالماء.4- إضافة الخضروات المجمدة بسرعةمعظم الخضروات المجمدة تغمر في الماء المغلي قبل تجميدها لإلغاء تنشيط الأنزيمات التي تؤثر على النكهة والملمس، وتميل الكثير من ربات المنازل إلى إضافة الخضروات المجمدة في نفس الوقت مع الطازجة، لكن يفضل أن تضاف في وقت لاحق لمنع هروب العناصر المغذية منها.5- استخدام الميكروويفغالباً ما يؤدي وضع الأطعمة المجمدة في الميكروويف إلى فوضى كبيرة، لذلك يفضل قلي أو تحميص هذه الأطعمة، وتجنب وضعها في فرن الميكروويف.6- ترك الأطعمة لوقت طويل في المجمدةيعتقد الكثيرون أن تخزين الأطعمة مخزنة في درجات حرارة منخفضة سيحفظها من التلف، لكن الدراسات أظهرت أن الكائنات الدقيقة التي تسبب تلف الأطعمة يمكن أن تنمو عند تخزين الأطعمة لفترة طويلة في المجمدة.7- عدم إغلاق الأكياس بإحكاميجب أن يتم إغلاق أكياس تخزين الأطعمة بشكل جيد عند تخزينها في المجمدة، لأن الهواء يمكن أن يسبب الأكسدة، وهو تغير كيميائي يغير محتوى الأطعمة من الدهون.