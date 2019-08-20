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مدرب سان جيرمان يصدم نيمار: لن يرحل إن لم نجد بديلا له



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصر المدرب الألماني لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخيل، على أن فريقه لن يسمح للبرازيلي نيمار بالرحيل، ما لم يتم التعاقد مع بديل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال توخيل في مؤتمر صحفي عقده أمس، عقب خسارة سان جيرمان المفاجئة أمام مضيفه رين بهدفين لواحد، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم: "لن يغادر (نيمار) إن لم نوقع مع بديل له، هذا (رحيل نيمار) غير ممكن".


وتابع المدرب الألماني: "من الواضح، إذا بقي معنا (نيمار) سيساعدنا على الفوز".




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