اتهام, شاب, 21, عاماً, من, اللد, باطلاق, نار, واصابة, شاب, اخر, وامرأة, مرت, من, المكان, صدفة, واصيبت, بجراح, متوسطة,

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وصل قبل قليل ، جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما) إلى مدينة...
جاء في بيان صادر عن القاضي عبد الحكيم صبحي سمارة الوزني رئيس محكمة الاستئناف...
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الثلاثاء :" من...
وصل في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما)...
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انه لا يستبعد تشكيل حكومة موسعة مشددًا على أن...
نجحت وحدة الانقاذ "لهافا" من سلطة الاطفاء والانقاذ في انتشال جثة شاب فقدت آثاره...
قدم حزب العمل امس الاثنين التماسًا لمحكمة العدل العليا وذلك لشطب قائمة حزب...
وصل في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عامًا)...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لولا فعلة زوجته سارة في مطار...
قام عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء في عرابة مراسم تشييع جثمان الشابة...