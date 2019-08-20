اتهام, شاب, 21, عاماً, من, اللد, باطلاق, نار, واصابة, شاب, اخر, وامرأة, مرت, من, المكان, صدفة, واصيبت, بجراح, متوسطة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في أعقاب تحقيق موضوعي ومهني ومعقد، تم كشف النقاب عن جريمة إطلاق النار التي وقعت يوم 29.7.19، في شارع أفيشاي الشفيلي في مدينة اللد، والتي اسفرت عن اصابة رجل وامرأة.بفضل نشاط في مجال المعلومات الاستخابراتية والتحقيق الى جانب نشاط ميداني نوعي لشرطة إسرائيل تم جمع بينات وادلة من مسرح الجريمة حيث تم خلال وقت قصير اكتشاف السيارة التي استقلها الجناة وفق الشبهات لارتكاب الجريمة *حتى تم القاء القبض على المشتبه المتورط في الجريمة، البالغ من العمر 21 عاماً، من سكان مدينة اللد*.هذا وكشف التحقيق أن المشتبه، قام مع آخرين، باطلاق نار من السيارة على أحد سكان اللد البالغ من العمر 32 عامًا، كل ذلك على خلفية نزاع اندلع بين الاثنين. نتيجة إطلاق النار، أصيب الضحية ووصل الى المستشفى بشكل مستقل الى المستشفى لتلقي العلاج هذا واصيبت اثر اطلاق النار عن طريق الخطأ امراة تبلغ من العمر 50 عامًا أصيبت بنيران طائشة أثناء سيرها في الشارع وتم نقلها إلى المستشفى عندما أصيبت بجروح متوسطة.تم تمديد توقيف المشتبه من وقت لآخر على يد المحكمة، ومع نهاية التحقيق، لتقدم النيابة العامة يوم امس لائحة اتهام ضد المشتبه مرفقة بطلب تمديد توقيفه على ذمة التحقيق.*شرطة إسرائيل تواصل عملها بشكل حازم ودون هوادة في اي وقت واي مكان بهدف الحد من ظاهرة استخدام بيع ونشر الأسلحة غير القانونية بشكل عام وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص*. *الشرطة عززت في الآونة الأخيرة قواتها في مدينتي اللد والرملة بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء وتعزيز شعورهم بالامن الامان.