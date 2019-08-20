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نتنياهو لا يستبعد تشكيل حكومة موسعة



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قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انه لا يستبعد تشكيل حكومة موسعة مشددًا على أن المقصود ائتلاف يضم في بادئ الامر من وصفهم بالشركاء الطبيعيين لحزب الليكود. وجاءت اقوال نتنياهو في اجتماع مغلق عقده امس في كييف حيث يزورها. 



ولفت نتنياهو إلى أن اييليت شاكيد رئيسية حزب يمينا لو ارادت حقا الانضمام الى الليكود لكان بإمكانها فعل ذلك اسوة بكل مواطن يرغب في الانضمام الى صفوف الحزب والانتظار ثلاث سنوات ليتسنى لها التنافس في اطار الانتخابات التمهيدية وبين نتنياهو انه لم يكن يفكر بتاتًا في ضمان مقعد لشاكيد في قائمة الليكود.




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