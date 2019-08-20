انتشال, جثة, شاب, غرق, في, أحد, شواطئ, تل, أبيب,

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وصل قبل قليل ، جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما) إلى مدينة...
جاء في بيان صادر عن القاضي عبد الحكيم صبحي سمارة الوزني رئيس محكمة الاستئناف...
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الثلاثاء :" من...
وصل في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما)...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في أعقاب تحقيق...
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انه لا يستبعد تشكيل حكومة موسعة مشددًا على أن...
قدم حزب العمل امس الاثنين التماسًا لمحكمة العدل العليا وذلك لشطب قائمة حزب...
وصل في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عامًا)...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لولا فعلة زوجته سارة في مطار...
قام عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء في عرابة مراسم تشييع جثمان الشابة...