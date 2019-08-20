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انتشال جثة شاب غرق في أحد شواطئ تل أبيب



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نجحت وحدة الانقاذ "لهافا" من سلطة الاطفاء والانقاذ في انتشال جثة شاب فقدت آثاره منذ أمس الاثنين في منطقة شاطئ "هدولفينريوم" بمدينة تل أبيب.



وقامت وحدة الغواصين بأعمال بحث واسعة حتى تم العثور على الشاب المفقود.




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