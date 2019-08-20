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فيديو .. رشيدة طليب تحبس دموعها أثناء الحديث عن زيارتها للقدس
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رشيدة طليب تحبس دموعها أثناء الحديث عن زيارتها للقدس
2019-08-20 09:23:20
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رشيدة طليب تحبس دموعها أثناء الحديث عن زيارتها للقدس
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