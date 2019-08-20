كيف, نتعامل, مع, رهاب, الطيران,

نفذت طائرة "إيرباص-321" التابعة لشركة "أورال إيرلاينز" Ural Airlines في حقل زراعي يوم أمس هبوطا اضطراريا بنجاح.

دائما ما ترسخ حوادث كهذه في الذاكرة، لتعود فتنشط أثناء ركوبنا الطائرة، خاصة إذا ما كنا نعاني أساسا من رهاب الطيران. فما الطرق التي ينصح بها للتخلص من ذلك؟يقول الطبيب النفسي، نيكيتا تشيرنوف، من قسم الرعاية العلاجية النفسية وإعادة التأهيل الاجتماعي بمستشفى "أليكسييف" في موسكو: "إن الأشخاص المصابين برهاب الطيران يجب أن يواجهوا خوفهم، ولا يحاولوا الهروب منه من خلال القراءة أو تناول الطعام أو الاستماع إلى الموسيقى"ويتابع الخبير: "عندما يصاب شخص ما بنوبة خوف حين شروعه بركوب الطائرة، خشية سقوطها، فإن هذه الحالة تتدهور بمجرد صعوده إلى الطائرة، وهنا ينصح الأطباء النفسيون بمواجهة هذا الخوف، وتحديه، والتغلب عليه".يشير تشيرنوف أيضا إلى أنه لا ينبغي توجيه الانتباه إلى شيء آخر، لأن ذلك يخفف من أعراض المشكلة، لكنه لا يتطرق إلى جذورها، ويتابع: "ربما تساعد دراسة هياكل الطائرة ومبادئ الطيران في التعامل مع الخوف، حيث أن رهاب الطيران ينشأ بشكل أساسي من الصورة النمطية والمعلومات التي يفرضها الإعلام وأخبار الكوارث".