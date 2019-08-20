نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فيديو جديدا لها يظهرها وهي ترعى الأغنام في ربوع مدينة أبها السعودية.

وظهرت المطربة أحلام في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، تسير وسط الأغنام في أراض ريفية لمدينة أبها.وقامت أحلام بجولة سياحية في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، بعد حفلها الأخير، الذي أحيته فيها على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة أثناء افتتاح موسم السودة.كما نشرت أحلام فيديو آخر خلال جولتها السياحية في المدينة يظهرها تتوقف عند طفلين يبيعان الخبز والشاي وتتجاذب معهما أطراف الحديث.