حزب, العمل, يلتمس, للعليا, لشطب, حزب, كهانا, عوتسما, يهوديت‎,

قدم حزب العمل امس الاثنين التماسًا لمحكمة العدل العليا وذلك لشطب قائمة حزب "عوتسما يهوديت" التي تحمل ايديولوجيا وفكر كهانا العنصري.ويأتي هذا الالتماس الذي قدمه النائبان رفيتال سويد وسكرتير حزب العمل عيران حرموني، بناء على طلب وتوجيه رئيس حزب العمل جيشر، عضو الكنيست عمير بيرتس الذي يرى بترشح الحزب اليميني المتطرف عوتسما يهوديت ورئيسه ايتمار بن غفير، امراً يتناقض مع كل الاعراف ويخالف قانون الانتخابات كون الحزب يحمل فكراً عنصريًا تجاه المواطنين العرب ويشجع على المس بهم ويتباها ويتفاخر بكره العرب.وفي هذا السياق قال رئيس حزب العمل عمير بيرتس "من يعتبر المواطنين العرب غير متساوين ومن يعمل على فصلهم من أي مكان والمس بهم والتحريض عليهم ومن يحمل فكر المتطرف كهانا لا يمكن ان يسمح له بالترشح للكنيست التي من المفترض ان تكون منبر الديمقراطية والعمل لصالح كافة مواطني الدولة" واضاف بيرتس "المواطنين العرب في اسرائيل لهم حقوقهم المدنية كما أي مواطن اخر في اسرائيل والسماح لحزب عنصري مثل عوتسما يهوديت بالترشح للكنيست امراً معيبا من الناحية القانونية والاخلاقية".