عرابة, تستعد, لتشييع, جثمان, ابنتها, اية, نعامنة, شهيدة, العلم,

وصل في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عامًا) إلى مسقط رأسها في مدينة عرابة، حيث هبطت الطائرة التي أقلت الجثمان قادمة من أثيوبيا عند الساعة الرابعة فجرًا في مطار اللد الدولي.

وتسلم أفراد من العائلة جثمان ابنتهم ونقلوه عبر سيارة إسعاف إلى عرابة، حيث ستبدأ مراسم الجنازة والتشييع عند الساعة الحادية عشرة صباحًا.وسيتجه موكب المشيعين إلى مسجد عرابة القديم لأداء صلاة الجنازة، ومن ثم ينطلق الموكب إلى مدفن العائلة في "المراح"، حيث يوارى جثمانها الثرى.وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت يوم الأحد الماضي، عن العثور على جثة الطالبة نعامنة التي شاركت في بعثة علمية من معهد العلوم التطبيقية "التخنيون" إلى أثيوبيا في صحاري الدناكيل. وجرى العثور على جثتها في المكان التي شوهدت فيه آخر مرة في صحراء الملح بالدناكيل.وجاء في بيان وزارة الخارجية ان الطالبة آية سقطت من ارتفاع وفارقت الحياة في المكان على ما يبدو.وكان رئيس الدولة رؤوفين رفلين توجه إلى رئيسة اثيوبيا سهلة وورق زويدي بطلب تسريع إجراءات نقل نعش الشابة آية إلى البلاد ليوارى الثرى.