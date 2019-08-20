تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-20 06:49:17 فرار 9 آلاف شخص من حريق غابات في جزر الكناري |  2019-08-20 06:47:16 نتنياهو عن "واقعة الخبز" مع زوجته: يبدو أننا اخترعنا وسيلة لجذب الانتباه |  2019-08-20 06:44:34 فيديو .. رشيدة طليب تحبس دموعها أثناء الحديث عن زيارتها للقدس |  2019-08-20 06:43:25 الباراغواي تدرج حركة حماس وحزب الله على قائمة الإرهاب |  2019-08-20 06:30:34 وصول نعش المرحومة الطالبة الجامعية اية نعامنة مطار اللد ونقله لعرابة استعدادا لتشييع جثمانها |  2019-08-20 05:30:36 الطقس: ارتفاع درجات الحرارة |  2019-08-20 05:28:13 إيران تحذر واشنطن من احتجاز ناقلتها في المياه الدولية |  2019-08-20 00:34:06 باقة الغربية:اصابات خطيرة خلال شجار عنيف في قاعة افراح |  2019-08-19 23:41:12 مصرع شاب في حادث سير جنوب نابلس |  2019-08-19 23:01:04 إسرائيل: سنمول هجرة الغزيين ونفتح مطاراتنا لهجرتهم |  2019-08-19 21:33:18 عرابة:جثمان الشابة ايه نعامنة يصل البلاد عند الرابعة فجرأ |  2019-08-19 20:41:39 مارسيلو: ريال مدريد لا يحتاج صفقات جديدة |  2019-08-19 20:39:57 هل تخفف حمية الكيتو من آلام الصداع؟ |  2019-08-19 20:37:52 تدشين مركز المراقبة للأمن المجتمعي في مجلس محلي البعينة نجيدات |  2019-08-19 20:35:30 نتنياهو يوجه دعوة إلى الرئيس الأكراني لزيارة إسرائيل |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فرار 9 آلاف شخص من حريق غابات في جزر الكناري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت سلطات جزر الكناري الإسبانية، اليوم ، أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب حريق غابات خرج عن السيطرة في جزيرة غران كناريا، وصل إلى 9 آلاف شخص.



وبدأ الحريق يوم السبت قرب بلدة تيخيدا واتسع نطاقه في عدة اتجاهات مدفوعا بارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية وانخفاض في الرطوبة، وحتى الآن، يؤثر الحريق على المناطق الجبلية في وسط الجزيرة ولا يزال بعيدا عن المناطق الساحلية المزدحمة بالسياح في شهور الصيف.




كلمات متعلقة

فرار, 9, آلاف, شخص, من, حريق, غابات, في, جزر, الكناري,

تابعونــا

فيديو .. رشيدة طليب تحبس دموعها أثناء الحديث عن زيارتها للقدس فيديو .. رشيدة طليب تحبس دموعها أثناء الحديث عن زيارتها للقدس 2019-08-20 | 06:44:34

تحدثت العضو في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب، عن ذكرياتها المتعلقة بزيارتها...

الباراغواي تدرج حركة حماس وحزب الله على قائمة الإرهاب الباراغواي تدرج حركة حماس وحزب الله على قائمة الإرهاب 2019-08-20 | 06:43:25

أعلنت الباراجواي إدراج حزب الله اللبناني وحركة حماس على قائمة المنظمات...

إيران تحذر واشنطن من احتجاز ناقلتها في المياه الدولية إيران تحذر واشنطن من احتجاز ناقلتها في المياه الدولية 2019-08-20 | 05:28:13

حذرت إيران، الولايات المتحدة من تداعيات محاولة احتجاز الناقلة الإيرانية في...

النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة 2019-08-19 | 16:00:19

ناقش مجلس النواب الأردني في اجتماعه الطارئ اليوم ما يتعرض له المسجد الأقصى...

مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام المحكمة في تهم بالفساد مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام المحكمة في تهم بالفساد 2019-08-19 | 13:50:42

وصل الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، إلى مقر محاكمته بتهم فساد، يقول محاموه...

قريبا.. دخول أوروبا سيكون أسرع لكن أكثر صعوبة قريبا.. دخول أوروبا سيكون أسرع لكن أكثر صعوبة 2019-08-19 | 13:45:16

أعلنت هيئة مختصة في المفوضية الأوروبية أن التسجيل الإلكتروني الخاص بعبور حدود...

عالم أسترالي يكشف عن سبب غريب أدى لغزو العراق والإطاحة بصدام عالم أسترالي يكشف عن سبب غريب أدى لغزو العراق والإطاحة بصدام 2019-08-19 | 11:04:26

كشف موقع ” ديلي إكسبريس ” البريطاني عن السبب الرئيسي لغزو أمريكا للعراق والقبض...

ترامب يرجح كشف تفاصيل "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية ترامب يرجح كشف تفاصيل "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية 2019-08-19 | 06:37:37

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان على الأرجح عن "صفقة القرن" التي صاغها...

نتنياهو: سنخوض معركة عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة اذا اقتضت الضرورة نتنياهو: سنخوض معركة عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة اذا اقتضت الضرورة 2019-08-18 | 23:19:54

صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل توجهه بعد ظهر اليوم الى أوكرانيا بأن إسرائيل...

الرجوب: سنتوجه للاتحاد الدولي لردع اسرائيل الرجوب: سنتوجه للاتحاد الدولي لردع اسرائيل 2019-08-18 | 22:18:17

استنكر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، بشدة اقتحام قوات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة متوسطة شاب تعرض اطلاق نار كفر قاسم منطقة صناعية شرطة اسعاف انقلاب سيارة حادث سيارة ذاتي اصابة سائقة متوسطة كفر قرعكفر قاسم حادث انقلاب خلاط باطون اصابة سائق اطلاق نار مجهول الشرطة اسعاف متوسطة أرسلان محمد ابو خاطر وفاة طفل كفرقرع ضبط طن نصف لحوم ابادة مذبوحة بصورة غير قانونية اعتقال توقيف مشتبه مدينة شفاعمروالعراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب اعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا حريق اشتعال النار النيران في محل تجاري مدينة ام الفحم اطفاء اخماد شرطة تحقيق كيلو غرام لحوم الدجاج مدينة طمرة اتلاف وزارة الصحة مندوبون ابراهيم عواد لحوم طوبا زنغرية حريق النار اشتعال اضرار اصابات دون اطفاء الشرطة تحققفتاة قاصر اعتقال نيتها الاستشهاد الرينة فيسبةك تمديد تنفيذ عملية معادية رصاصة طائشة ام الفحم تستقر نافذة منزل الشرطة التحقيق دون اصابات اضرار الروضات الاسلامية طرعان تستقبل اطفالها ترخيص وزارة المعارف اطفال البهائيين مظاخرة شرطة انتشار مواجهات حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com