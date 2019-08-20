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قام عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء في عرابة مراسم تشييع جثمان الشابة...
اليوم الثلاثاء 2019/08/20: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...
أسفر شجار عنيف مساء الاثنين عن اصابة عدة اشخاص بجراح خطيرة في قاعة افراح بمدينة...
جاء في بيان صادر عن رئيس يلدية عرابة :"إليكم آخر التطورات في موضوع تشييع فقيدة...
احتفل مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الاثنين بحفل تدشي مركز المراقبة للأمن...
وجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الدعوة الى الرئيس الاوكراني فولوديمير...
توفيت في بلدة جولس اليوم الاثنين الشابة بشرى كمال محمد حمد (28عاماً), اثر فيروس هاجم...
لقي شخص مصرعه واصيب اخرين بجروح جراء حادث مروع بين شاحنة وخصوصية قرب مفرق شوكت...
منذ حوالي عام، أعلنت المحكمة العليا في ردها على التماس يتناول قضايا متعلقة بمكتب...
قدمت اليوم لائحة اتهام بحق شاب فلسطيني من الأردن تتضمن تهمة التخطيط لارتكاب...