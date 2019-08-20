فيديو, .., رشيدة, طليب, تحبس, دموعها, أثناء, الحديث, عن, زيارتها, للقدس,

تحدثت العضو في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب، عن ذكرياتها المتعلقة بزيارتها للقدس في الطفولة، وهي تكاد تبكي.

وقالت طليب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائبة إلهان عمر، في مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا، : "عندما زرت فلسطين للتواصل مع أجدادي والعائلة البعيدة، وأنا طفلة صغيرة، رأيت أمي تمر بمعابر التفتيش غير الإنسانية على الرغم من أنها كانت مواطنة الولايات المتحدة وأمريكية فخورة".كما تذكرت طليب أحاديثها الأخيرة مع جدتها التي كانت تنوي زيارتها خلال رحلتها إلى فلسطين.وحبست رشيدة طليب دموعها أثناء الحديث عن ذكرياتها.من جانبها، أشارت إلهان عمر إلى أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات مالية لإسرائيل كل سنة "على أساس أنها حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولكن رفضها لزيارة عضوين منتخبين في الكونغرس لا يتطابق مع صفتها كحليف".وأضافت أن من مسؤوليات المشرعين "مراقبة السياسة الخارجية لحكومتنا وما يحدث بملايين الدولارات التي نقدمها كمساعدات".واعتبرت عمر قرار السلطات الإسرائيلية منعها وطليب من دخول إسرائيل "محاولة للمساس بقدرتنا على أداء وظيفتنا كمسؤولين منتخبين".وكانت إسرائيل قد منعت العضوين في مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول أراضيها، قائلة إن هدف زيارتهما كان المساس بإسرائيل والعمل على تعزيز مقاطعتها.