الباراغواي, تدرج, حركة, حماس, وحزب, الله, على, قائمة, الإرهاب,

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أعلنت سلطات جزر الكناري الإسبانية، اليوم ، أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب حريق غابات...
تحدثت العضو في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب، عن ذكرياتها المتعلقة بزيارتها...
حذرت إيران، الولايات المتحدة من تداعيات محاولة احتجاز الناقلة الإيرانية في...
ناقش مجلس النواب الأردني في اجتماعه الطارئ اليوم ما يتعرض له المسجد الأقصى...
وصل الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، إلى مقر محاكمته بتهم فساد، يقول محاموه...
أعلنت هيئة مختصة في المفوضية الأوروبية أن التسجيل الإلكتروني الخاص بعبور حدود...
كشف موقع ” ديلي إكسبريس ” البريطاني عن السبب الرئيسي لغزو أمريكا للعراق والقبض...
رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان على الأرجح عن "صفقة القرن" التي صاغها...
صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل توجهه بعد ظهر اليوم الى أوكرانيا بأن إسرائيل...
استنكر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، بشدة اقتحام قوات...