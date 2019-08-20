الباراغواي, تدرج, حركة, حماس, وحزب, الله, على, قائمة, الإرهاب,

أعلنت الباراجواي إدراج حزب الله اللبناني وحركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية، إلى جانب داعش والقاعدة.

.وقالت وسائل اعلام اسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس رحب بهذه الخطوة ودعا في تغريدة له على تويتر دول العالم الى ان تحذو حذو الباراغواي.وشدد على أنه يتوجب على العالم أن يتكاتف في النضال ضد ما اسماه "الإرهاب" الذي تمارسه ايران واذرعها في أنحاء العالم.