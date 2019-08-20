وصول, نعش, المرحومة, الطالبة, الجامعية, اية, نعامنة, مطار, اللد, ونقله, لعرابة, استعدادا, لتشييع, جثمانها,

تقام عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء في عرابة مراسم تشييع جثمان الشابة آية نعامنة التي لقيت مصرعها في احدى صحارى اثيوبيا نهاية الأسبوع الماضي.وقد وصل نعش المرحومة فجر اليوم إلى مطار اللد .

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