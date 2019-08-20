إيران, تحذر, واشنطن, من, احتجاز, ناقلتها, في, المياه, الدولية,

حذرت إيران، الولايات المتحدة من تداعيات محاولة احتجاز الناقلة الإيرانية في المياه الدولية بعد الإفراج عنها أمس من سلطات جبل طارق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، إن الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما له تداعيات في حال قررت احتجاز ناقلة النفط "أدريان داريا 1" (غريس 1 سابقا).وأظهرت بيانات ريفينيتيف "موقع تعقب حركة الملاحة البحرية"، أن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب غيرت وجهتها إلى كالاماتا اليونانية.