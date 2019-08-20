باقة, الغربية:اصابات, خطيرة, خلال, شجار, عنيف, في, قاعة, افراح,

وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت ٣ مصابين بجراح متوسطة للمستشفى .

ومن المعلومات الاولية تبين ان الشجار تخلله دهس وطعن ؛ الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.

أسفر شجار عنيف مساء الاثنين عن اصابة عدة اشخاص بجراح خطيرة في قاعة افراح بمدينة باقة الغربية .

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