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باقة الغربية:اصابات خطيرة خلال شجار عنيف في قاعة افراح



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أسفر شجار عنيف مساء الاثنين عن اصابة عدة اشخاص بجراح خطيرة في قاعة افراح بمدينة باقة الغربية .


ومن المعلومات الاولية تبين ان الشجار تخلله دهس وطعن ؛ الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.

 

 وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت ٣ مصابين بجراح متوسطة للمستشفى .

باقة الغربية:اصابات خطيرة خلال شجار عنيف في قاعة افراح




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