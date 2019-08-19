مصرع, شاب, في, حادث, سير, جنوب, نابلس,

لقي شاب يبلغ من العمر "19 عاما" مصرعه،مساء اليوم الاثنين، جراء حادث سير وقع بالقرب من قرية أوصرين، جنوب شرق نابلس. وقالت الشرطة ان الحادث ادى الى وفاة شاب وأصابة آخرين من بينهم ثلاثة وصفت جروحهم بالحرجة.

تابعونــا

إسرائيل: سنمول هجرة الغزيين ونفتح مطاراتنا لهجرتهم 2019-08-19 | 23:01:04 كشف مسؤول إسرائيلي كبير عن اتصالات إسرائيلية مع عدد من الدول، منها دول في الشرق...

بيت لاهيا تشيّع جثامين شهدائها الثلاثة 2019-08-18 | 15:00:21 شيّع أهالي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد ظهر اليوم الأحد جثامين ثلاثة شهداء...

مصادر اسرائيلية:نشطاء حماس ينفصلون عنها وينضمون لتنظيمات اخرى 2019-08-18 | 10:56:44 زعمت مصادر اسرائيلية بان نشطاء في الجناح المسلح للحركة انشقوا وانضموا الى...

اطلاق النار على 5 فلسطينيين على حدود غزة 2019-08-18 | 07:00:59 قصفت قوات الجيش الاسرائيلي 5 فلسطينيين شمال بيت لاهيا برشاشات المروحيات وقذائف...

الطائرات الاسرائيلية تقصف مواقعا شمال قطاع غزة 2019-08-18 | 07:00:49 قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة الماضية، مواقع واراض زراعية شمال قطاع...

اجواء مشحونة في العيزرية بعد مقتل شابين في عملية القدس 2019-08-15 | 23:01:13 افادت مصادر اعلامية فلسطينية:"استدعت المخابرات مساء الخميس أفراد عائلتي الشيخ...

كاتس: إسرائيل تعترف بالدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة 2019-08-14 | 14:29:27 أكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن إسرائيل تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي...

حماس: العمليات الثلاث الأخيرة جرت بتخطيط فردي 2019-08-14 | 11:34:27 أوضحت مصادر في حماس، لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن التحقيقات الداخلية التي...

السنوار: سنمطر المدن الإسرائيلية بالصواريخ 2019-08-14 | 07:00:20 قال قائد حركة حماس في قطاغ غزة يحيى السنوار حول منفذ العملية المنفردة قبل أيام...