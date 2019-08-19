مصرع, شاب, في, حادث, سير, جنوب, نابلس,

كلمات متعلقةمصرع, شاب, في, حادث, سير, جنوب, نابلس,
كشف مسؤول إسرائيلي كبير عن اتصالات إسرائيلية مع عدد من الدول، منها دول في الشرق...
شيّع أهالي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد ظهر اليوم الأحد جثامين ثلاثة شهداء...
زعمت مصادر اسرائيلية بان نشطاء في الجناح المسلح للحركة انشقوا وانضموا الى...
قصفت قوات الجيش الاسرائيلي 5 فلسطينيين شمال بيت لاهيا برشاشات المروحيات وقذائف...
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة الماضية، مواقع واراض زراعية شمال قطاع...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية:"استدعت المخابرات مساء الخميس أفراد عائلتي الشيخ...
أكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن إسرائيل تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي...
أوضحت مصادر في حماس، لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن التحقيقات الداخلية التي...
قال قائد حركة حماس في قطاغ غزة يحيى السنوار حول منفذ العملية المنفردة قبل أيام...
في منطقة "كيسوفيم" قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تمكنت قوة من الجيش...