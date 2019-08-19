تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-19 23:41:12 مصرع شاب في حادث سير جنوب نابلس |  2019-08-19 23:01:04 إسرائيل: سنمول هجرة الغزيين ونفتح مطاراتنا لهجرتهم |  2019-08-19 21:33:18 عرابة:جثمان الشابة ايه نعامنة يصل البلاد عند الرابعة فجرأ |  2019-08-19 20:41:39 مارسيلو: ريال مدريد لا يحتاج صفقات جديدة |  2019-08-19 20:39:57 هل تخفف حمية الكيتو من آلام الصداع؟ |  2019-08-19 20:37:52 تدشين مركز المراقبة للأمن المجتمعي في مجلس محلي البعينة نجيدات |  2019-08-19 20:35:30 نتنياهو يوجه دعوة إلى الرئيس الأكراني لزيارة إسرائيل |  2019-08-19 20:28:36 وفاة الشابة بشرى حمد من جولس قبل ايام من زفافها |  2019-08-19 19:10:59 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع قرب مفرق شوكت بالنقب |  2019-08-19 17:14:40 تياجو سيلفا: نيمار بقدم واحدة مثل ميسي ورونالدو |  2019-08-19 17:10:35 اتهام بحق شاب من الأردن خطط لارتكاب اعتداء |  2019-08-19 17:07:47 حقوق المواطن تلتمس ضد تسمية شوارع سلوان بأسماء يهودية |  2019-08-19 17:00:42 سطو مسلح على محل تجاري في طمرة |  2019-08-19 16:00:19 النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة |  2019-08-19 14:38:56 وفد من مجلس الكنائس العالمي في زيارة للمسجد الأقصى |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع شاب في حادث سير جنوب نابلس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي شاب يبلغ من العمر "19 عاما" مصرعه،مساء اليوم الاثنين، جراء حادث سير وقع بالقرب من قرية أوصرين، جنوب شرق نابلس.  وقالت الشرطة ان الحادث ادى الى وفاة شاب  وأصابة آخرين من بينهم ثلاثة وصفت جروحهم بالحرجة. 
مصرع شاب في حادث سير جنوب نابلس




كلمات متعلقة

مصرع, شاب, في, حادث, سير, جنوب, نابلس,

تابعونــا

إسرائيل: سنمول هجرة الغزيين ونفتح مطاراتنا لهجرتهم إسرائيل: سنمول هجرة الغزيين ونفتح مطاراتنا لهجرتهم 2019-08-19 | 23:01:04

كشف مسؤول إسرائيلي كبير عن اتصالات إسرائيلية مع عدد من الدول، منها دول في الشرق...

بيت لاهيا تشيّع جثامين شهدائها الثلاثة بيت لاهيا تشيّع جثامين شهدائها الثلاثة 2019-08-18 | 15:00:21

شيّع أهالي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد ظهر اليوم الأحد جثامين ثلاثة شهداء...

مصادر اسرائيلية:نشطاء حماس ينفصلون عنها وينضمون لتنظيمات اخرى مصادر اسرائيلية:نشطاء حماس ينفصلون عنها وينضمون لتنظيمات اخرى 2019-08-18 | 10:56:44

زعمت مصادر اسرائيلية بان نشطاء في الجناح المسلح للحركة انشقوا وانضموا الى...

اطلاق النار على 5 فلسطينيين على حدود غزة اطلاق النار على 5 فلسطينيين على حدود غزة 2019-08-18 | 07:00:59

قصفت قوات الجيش الاسرائيلي 5 فلسطينيين شمال بيت لاهيا برشاشات المروحيات وقذائف...

الطائرات الاسرائيلية تقصف مواقعا شمال قطاع غزة الطائرات الاسرائيلية تقصف مواقعا شمال قطاع غزة 2019-08-18 | 07:00:49

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة الماضية، مواقع واراض زراعية شمال قطاع...

اجواء مشحونة في العيزرية بعد مقتل شابين في عملية القدس اجواء مشحونة في العيزرية بعد مقتل شابين في عملية القدس 2019-08-15 | 23:01:13

افادت مصادر اعلامية فلسطينية:"استدعت المخابرات مساء الخميس أفراد عائلتي الشيخ...

كاتس: إسرائيل تعترف بالدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة كاتس: إسرائيل تعترف بالدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة 2019-08-14 | 14:29:27

أكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن إسرائيل تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي...

حماس: العمليات الثلاث الأخيرة جرت بتخطيط فردي حماس: العمليات الثلاث الأخيرة جرت بتخطيط فردي 2019-08-14 | 11:34:27

أوضحت مصادر في حماس، لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن التحقيقات الداخلية التي...

السنوار: سنمطر المدن الإسرائيلية بالصواريخ السنوار: سنمطر المدن الإسرائيلية بالصواريخ 2019-08-14 | 07:00:20

قال قائد حركة حماس في قطاغ غزة يحيى السنوار حول منفذ العملية المنفردة قبل أيام...

الجيش الاسرائيلي:مقتل 4 مسلحين حاولوا التسلل من غزة الى إسرائيل الجيش الاسرائيلي:مقتل 4 مسلحين حاولوا التسلل من غزة الى إسرائيل 2019-08-10 | 11:57:01

في منطقة "كيسوفيم" قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تمكنت قوة من الجيش...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رضيع 10 اشهر غرق في دلو ماء دريجات كسيفة النقب مستشفى سوروكا بئر السبع شرطة شقيب السلام حادث طرق مروع ساجد أبو عاذره جنوب اسعاف دراجة نارية شرطة وفاة شاب مستشفى الطيبة حريق مدرسة الزهراء تعليق الدراسة ضراب ابتدئية تماس كهربائي شعب حادث طرق انقلاب سيارة ذاتي اصابة سائق طفيفة مستشفى نهاريا الزهراوي الطاقم الطبي قرية العراقيب النقب تشريد عائلات للمرة 97 جرافات سلطات اسرائيلية النقب الجنوبنادي الليو الناصرة ينطلق حملة تبرعات للمحتاجين‎فريق هامبورغ الالماني مؤنس دبور الناصرة لاعب سويسرا 4 مليون يورو شجار طعن اطلاق نار اصابات قرية كفر ياسيف الشرطة اسعاف مستشفى حفاظ طفل رضيع 1600 حبة اسكتازي الخليل معبر النبي الشيخ حسين الاردنانتخابات رئاسة مجلس محلي كفر مندا بلدة غدا الثلاثاء حسم هوية الرئيس طاولة طعام مائدة سفرة رصاصة طائشة تسقط مواطن ام الفحم اطلاق نار ايهاب ابو حجلة جلجولية الافراج تخطيط السفر سوريا الانضمام داعش تنظيم اشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء بلال ابو رومي جنازة سيول وادي رأس علي قرب قرية ابطن تشييع جثمان مثواه الاخير مدينة مصرع الشاب منع دخول المصلين اقتحام مستوطنين المسجد الاقصى المبارك
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com