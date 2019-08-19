اصابة, شخص, باطلاق, نار, في, بئر, السبع,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ عن إطلاق نار على رجل في شارع تالمون في مدينة بئر السبع.

وفقا لمصادر طبية الشخص المصاب تلقى علاج طبي.من تحقيق اولي تبين ان الخلفية لوقوع الحادث جنائية.التحقيق مستمر.