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إسرائيل: سنمول هجرة الغزيين ونفتح مطاراتنا لهجرتهم



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افادت مصادر فلسطينية:"كشف مسؤول إسرائيلي كبير عن اتصالات إسرائيلية مع عدد من الدول، منها دول في الشرق الأوسط، لاستيعاب مواطنين من قطاع غزة لديها، مشيرا إلى استعداد إسرائيل لتمويل الرحلات الجوية لمغادرة الغزيين الراغبين بمغادرة القطاع، والسماح لهم بالمغادرة عبر مطارات في النقب.وقال المسؤول الكبير وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل مستعدة لفتح معابر القطاع، وأيضا مستعدة لللسماح للغزيين بالسفر عبر مطاراتها، في حال استعدت دول لاستيعابهم.وأضاف المصدر أن الموضوع عرض مرات عديدة أمام "الكابينت"، قائلا: "أجرينا محاولات مع دول معينة من أجل اقناعها بالقبول بهم (الغزيين)، لكننا لم ننجح في ذلك.وكشف المصدر، أنه خلال السنة الماضية غادر قطاع غزة 35 ألف فلسطيني طواعية دون مساعدة إسرائيل.
إسرائيل: سنمول هجرة الغزيين ونفتح مطاراتنا لهجرتهم




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