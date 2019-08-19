عرابة:جثمان, الشابة, ايه, نعامنة, يصل, البلاد, عند, الرابعة, فجرأ,

جاء في بيان صادر عن رئيس يلدية عرابة :"إليكم آخر التطورات في موضوع تشييع فقيدة عرابة آية نعامنة:- الليلة عند الساعة ١١:٣٠ ستقلع الطائرة من مطار أديس أبابا وعلى متنها نعش الفقيدة.

- الساعة الرابعة فجرا تحط الطائرة في مطار اللد ويتم استلام النعش بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.- الساعة التاسعة والنصف من صباح غد الثلاثاء يصل نعش الفقيدة إلى بيتها في شارع بير المي.- الساعة الحادية عشرة صباحا يُحمل النعش على الأكتاف ويتجه موكب المشيعين إلى مسجد عرابة القديم لقراءة الختمة ومن ثم أداء صلاة الجنازة.- الساعة الواحدة ظهرا ينطلق موكب الجنازة إلى مدفن العائلة في "المراح" حيث يوارى جثمانها الطاهر الثرى.- يُفتح بيت العزاء في قاعة مسجد عمر بن الخطاب المجاور لبيت عائلة الفقيدة لمدة ثلاثة أيام (من ظهر الثلاثاء حتى مساء الخميس).لا أراكم الله مكروها بعزيز.اما عائلة نعامنة اصدرت نعي للمرحومة :"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي عائله نعامنه في عرابه شهيده العلم المرحومه ايه سليم نعامنه.كما ونعلم اهلنا بانه من المتوقع وصول جثمان المرحومه غدا (الثلاثاء) صباحا وعليه ستكون الجنازه بعد صلاه الظهر حيث ستنطلق الجنازه من بيتها في حي بير المي الى المسجد القديم للصلاه عليها ومن ثم مواراتها الثرى في مقبره المراح.انا لله وانا اليه راجعون