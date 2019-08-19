تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-19 20:41:39 مارسيلو: ريال مدريد لا يحتاج صفقات جديدة |  2019-08-19 20:39:57 هل تخفف حمية الكيتو من آلام الصداع؟ |  2019-08-19 20:37:52 تدشين مركز المراقبة للأمن المجتمعي في مجلس محلي البعينة نجيدات |  2019-08-19 20:35:30 نتنياهو يوجه دعوة إلى الرئيس الأكراني لزيارة إسرائيل |  2019-08-19 20:28:36 وفاة الشابة بشرى حمد من جولس قبل ايام من زفافها |  2019-08-19 19:10:59 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع قرب مفرق شوكت بالنقب |  2019-08-19 17:14:40 تياجو سيلفا: نيمار بقدم واحدة مثل ميسي ورونالدو |  2019-08-19 17:10:35 اتهام بحق شاب من الأردن خطط لارتكاب اعتداء |  2019-08-19 17:07:47 حقوق المواطن تلتمس ضد تسمية شوارع سلوان بأسماء يهودية |  2019-08-19 17:00:42 سطو مسلح على محل تجاري في طمرة |  2019-08-19 16:00:19 النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة |  2019-08-19 14:38:56 وفد من مجلس الكنائس العالمي في زيارة للمسجد الأقصى |  2019-08-19 13:58:27 جحيم على الأرض - صحراء داناكيل في اثيوبيا حيث عثر على جثة الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة |  2019-08-19 13:50:42 مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام المحكمة في تهم بالفساد |  2019-08-19 13:45:16 قريبا.. دخول أوروبا سيكون أسرع لكن أكثر صعوبة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هل تخفف حمية الكيتو من آلام الصداع؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فوائد جديدة لنظام الكيتو الغذائي روجت لها دراسة إيطالية مفادها أن التقليل من الكربوهيدرات يساعد على تحسين إفرازات الدماغ وبالتالي التخلص من آلام الصداع النصفي بنسبة 40% أو أكثر.

يذكر أن حمية الكيتو لاقت رواجا واسعا بعد أن امتدحها مشاهير السجادة الحمراء، إلا أن بعض المختصين ما زالوا يحذرون منها وينصحون بمراجعة المختصين قبل الخضوع لها.
الترويج لحمية الكيتو لا يزال في أوجه، فبعد الترغيب به وامتداح نتائجه من قبل المشاهير، ظهرت دراسة طبية إيطالية تقول إن الكيتو يساعد على التخلص من آلام الصداع النصفي المزمن.
وخلصت التجربة إلى مراقبة وضع خمسة وثلاثين شخصاً يجمعهم الوزن الزائد والمعاناة من الصداع النصفي.
وتم إخضاع الأشخاص لبرنامج حمية الكيتو الذي يعتمد نسبة دهون أكثر وكربوهيدرات أقل، وكانت النتيجة انحسار آلام الصداع إلى النصف خلال ثلاثة أيام فقط من اتباع النظام.
ويرجع العلماء ذلك إلى أن الجسم يتفاعل مع انقطاع الكربوهيدرات وينتج مواد تساعد على تحطيم الدهون دون مجهود داخلي، ما يخفض موجات عمل الدماغ التي يعتقد أنها تسبب هالة الصداع النصفي.
وبحسب وصف صحيفة "نيو ساينتست" الطبية، فإن هذه النتائج تعد مبهرة مقارنة بالأدوية الخاصة بتخفيف ألم الصداع.
ويساهم التقليل من الكربوهيدرات في خفض إنتاج هرمون الأنسولين ما يخلف فوائد كبيرة للجسم من بينها الحد من الصداع.
وفي النهاية، فإن اعتماد أسلوب غذائي متوازن ومستدام أفضل من الخضوع إلى الحميات التي يروج لها مشاهير السجادة الحمراء.
هل تخفف حمية الكيتو من آلام الصداع؟




كلمات متعلقة

هل, تخفف, حمية, الكيتو, من, آلام, الصداع؟,

تابعونــا

لهذه الأسباب تناول الخس بعد الـ 40 لهذه الأسباب تناول الخس بعد الـ 40 2019-08-19 | 13:45:29

الخس من الخضروات الورقية ذات الفوائد الصحية العديدة، من هذه الفوائد أنه يحتوي...

ما هي كمية العسل التي يمكن تناولها في اليوم؟ ما هي كمية العسل التي يمكن تناولها في اليوم؟ 2019-08-19 | 10:54:29

تحدث الأطباء وخبراء التغذية عن كمية العسل التي يمكن أن يتناولها الإنسان في اليوم...

7 مشاكل صحية سببها نقص الحديد في الدم 7 مشاكل صحية سببها نقص الحديد في الدم 2019-08-19 | 09:37:17

يؤدي نقص الحديد في الدم إلى ظهور عدة مشاكل صحية عند الإنسان، وذلك بسبب انخفاض...

ادوية جديدة تمنح الحياة لمرضى الإيبولا ادوية جديدة تمنح الحياة لمرضى الإيبولا 2019-08-18 | 14:29:01

اقترب العلماء من القدرة على تحقيق الشفاء في حالات الإصابة بحمى الإيبولا النزفية...

شورت آلي يحسن الركض ويمنح أملاً للمشلولين جزئياً شورت آلي يحسن الركض ويمنح أملاً للمشلولين جزئياً 2019-08-18 | 10:59:41

كشف باحثون عن سروال قصير (شورت) آلي يساهم في تحسين أداء ممارسي رياضة المشي أو الركض...

سجائر إلكترونية "مشتبهة" بإصابة العشرات في أميركا سجائر إلكترونية "مشتبهة" بإصابة العشرات في أميركا 2019-08-17 | 12:06:19

أدخل عشرات الأشخاص غالبيتهم من المراهقين إلى المستشفى في الولايات المتحدة بسبب...

علماء يكتشفون عضوا جديدا تحت الجلد! علماء يكتشفون عضوا جديدا تحت الجلد! 2019-08-16 | 14:00:39

اكتشف علماء في معهد Karolinska بالسويد عضوا في الجلد يتكون من شبكة من الخلايا الدبقية...

خبراء يحذرون من الزيتون المملح!! خبراء يحذرون من الزيتون المملح!! 2019-08-16 | 12:00:14

حذّر خبراء الصحة العامة في بريطانيا من الإفراط في تناول الزيتون المخلل، قائلين إن...

تحذير للآباء قبل الكارثة.. اقطعوا العنب لأطفالكم تحذير للآباء قبل الكارثة.. اقطعوا العنب لأطفالكم 2019-08-16 | 09:10:54

لا شك أن أسوأ كابوس للآباء هو رؤية أطفالهم وأبنائهم يعانون، فما بالكم برؤيتهم...

العلماء يحذرون من أوبئة قد تنتشر قريبا العلماء يحذرون من أوبئة قد تنتشر قريبا 2019-08-15 | 14:30:05

تكيفت البكتيريا المسببة لالتهاب الأمعاء والقولون مع العيش في المستشفيات، ما ساعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة عيد الفطر السعيد قرية الرينة مشاركة واسعة بلدية الناصرة اجتماع العنف تظاهرة رفع شعارات علي سلام شرطة المدينة طارئ جلسة مكافحة نضال عيادات الزرازير انقلاب حافلة ركاب موفيل اصابة اخرين مصرع ام الفحم بيت مهجور حريق اندلاع النيران اضرار دون اصابات تذكر حي المحاجنة اطفاء اخماد بيرم كيال لاعب برايتون استون فيلا مهتم مدرب رادار فريق ستيف ستون خيمة التواصل السلام كفر مندا نصب ساحة المواجهات المفرقعات انتخابات رئاسة مجلس محلي تامر نفار حفل غنائي حيفا بلدية ترفض طلب الوزيرة ميري ريغيف معادية الفنان مجدل شمس تلة الريحان غضب عارم سخط جرافات شرطة قوات كبيرة ام واسف مفرق واصف الناصرة يافة اطلاق نار اصابة شاب اسعاف مستشفى شرطةقرية عرعره اصابة شخص اطلاق نار الشرطة وادي عاره مستشفى علاج اضاءة شجرة الميلاد سخنين مسيرة كشفية اجواء احتفالية عيد ايلات شارع 90 انقلاب سيارة حادث الشرطة اتجاه الجنوب اصابات متفاوته اسعاف مستشفى مئات مسيرة يوم الارض الخالد كفر كنا نصب تذكاري الشهيد محسن طه فؤاد عازم الطيبة البروفيسور مديرا قسم الاخصاب ايخيلوف فوز مناقصة طبيب مستشفى الشيخ رائد صلاح المحكمة حكم تصدر قضية وادي الجوز الحركة الاسلامية الشمالية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com