تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-19 20:41:39 مارسيلو: ريال مدريد لا يحتاج صفقات جديدة |  2019-08-19 20:39:57 هل تخفف حمية الكيتو من آلام الصداع؟ |  2019-08-19 20:37:52 تدشين مركز المراقبة للأمن المجتمعي في مجلس محلي البعينة نجيدات |  2019-08-19 20:35:30 نتنياهو يوجه دعوة إلى الرئيس الأكراني لزيارة إسرائيل |  2019-08-19 20:28:36 وفاة الشابة بشرى حمد من جولس قبل ايام من زفافها |  2019-08-19 19:10:59 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع قرب مفرق شوكت بالنقب |  2019-08-19 17:14:40 تياجو سيلفا: نيمار بقدم واحدة مثل ميسي ورونالدو |  2019-08-19 17:10:35 اتهام بحق شاب من الأردن خطط لارتكاب اعتداء |  2019-08-19 17:07:47 حقوق المواطن تلتمس ضد تسمية شوارع سلوان بأسماء يهودية |  2019-08-19 17:00:42 سطو مسلح على محل تجاري في طمرة |  2019-08-19 16:00:19 النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة |  2019-08-19 14:38:56 وفد من مجلس الكنائس العالمي في زيارة للمسجد الأقصى |  2019-08-19 13:58:27 جحيم على الأرض - صحراء داناكيل في اثيوبيا حيث عثر على جثة الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة |  2019-08-19 13:50:42 مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام المحكمة في تهم بالفساد |  2019-08-19 13:45:16 قريبا.. دخول أوروبا سيكون أسرع لكن أكثر صعوبة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو يوجه دعوة إلى الرئيس الأكراني لزيارة إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الدعوة الى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة اورشليم القدس. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية أن الرئيس الاوكراني وعد بتلبية الدعوة. وشدد على أن بلاده ترى في إسرائيل لاعبًا محوريًا في الشرق الأوسط. وأضاف انه تقرر فتح مراكز لتطوير استثمارات في مجال التقنية العالية (الهايتك) في أورشليم القدس وكييف. وتم توقيع عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الاوكراني على نيته سن تشريع بشان معاشات التقاعد للقادمين الجدد من أوكرانيا.

نتنياهو يوجه دعوة إلى الرئيس الأكراني لزيارة إسرائيل




كلمات متعلقة

نتنياهو, يوجه, دعوة, إلى, الرئيس, الأكراني, لزيارة, إسرائيل,

تابعونــا

تدشين مركز المراقبة للأمن المجتمعي في مجلس محلي البعينة نجيدات تدشين مركز المراقبة للأمن المجتمعي في مجلس محلي البعينة نجيدات 2019-08-19 | 20:37:52

احتفل مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الاثنين بحفل تدشي مركز المراقبة للأمن...

وفاة الشابة بشرى حمد من جولس قبل ايام من زفافها وفاة الشابة بشرى حمد من جولس قبل ايام من زفافها 2019-08-19 | 20:28:36

توفيت في بلدة جولس اليوم الاثنين الشابة بشرى كمال محمد حمد (28عاماً), اثر فيروس هاجم...

مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع قرب مفرق شوكت بالنقب مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع قرب مفرق شوكت بالنقب 2019-08-19 | 19:10:59

لقي شخص مصرعه واصيب اخرين بجروح جراء حادث مروع بين شاحنة وخصوصية قرب مفرق شوكت...

مكتب التوظيف في القدس الغربية يرفض استقبال المتوجهين الفلسطينيين مكتب التوظيف في القدس الغربية يرفض استقبال المتوجهين الفلسطينيين 2019-08-19 | 17:12:02

منذ حوالي عام، أعلنت المحكمة العليا في ردها على التماس يتناول قضايا متعلقة بمكتب...

اتهام بحق شاب من الأردن خطط لارتكاب اعتداء اتهام بحق شاب من الأردن خطط لارتكاب اعتداء 2019-08-19 | 17:10:35

قدمت اليوم لائحة اتهام بحق شاب فلسطيني من الأردن تتضمن تهمة التخطيط لارتكاب...

حقوق المواطن تلتمس ضد تسمية شوارع سلوان بأسماء يهودية حقوق المواطن تلتمس ضد تسمية شوارع سلوان بأسماء يهودية 2019-08-19 | 17:07:47

قدمت جمعية حقوق المواطن يوم الاحد الموافق 18.8.2019 التماسًا بالنيابة عن 27 من سكان...

سطو مسلح على محل تجاري في طمرة سطو مسلح على محل تجاري في طمرة 2019-08-19 | 17:00:42

أقدم مجهولون عصر اليوم الاثنين على سطو مسلح على محل تجاري في مدينة طمرة دون وقوع...

وفد من مجلس الكنائس العالمي في زيارة للمسجد الأقصى وفد من مجلس الكنائس العالمي في زيارة للمسجد الأقصى 2019-08-19 | 14:38:56

استقبل عطوفة الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد...

جحيم على الأرض - صحراء داناكيل في اثيوبيا حيث عثر على جثة الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة جحيم على الأرض - صحراء داناكيل في اثيوبيا حيث عثر على جثة الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة 2019-08-19 | 13:58:27

صحراء داناكيل في اثيوبيا التي فقدت فيها امس الاول السبت آثار الطالبة الجامعية آية...

اعتقال سائق من معاوية يقود سيارة ورخصته السياقة ملغية اعتقال سائق من معاوية يقود سيارة ورخصته السياقة ملغية 2019-08-19 | 12:39:41

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الليلة الماضية،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال اخلاء مدرسة طمرة اصابات استنشاق دخان دون اصابات ابن خلدون فيديو الناصرة محاولة اطلاق نار سيارة دراجة نارية رفع اسعار وقود بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين الجديدة المكر شبان مهدي بصل شامي ابراهيم تنفيذ عملية طعن اطلاق نار محاولة القدس باب الخليل حريق مجمع سكاني الكابري قرب عا نهاريا مصنع كابرين محطة اطفاء زفولونرانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية نصرة الشيخ رائد صلاح قانون رفض منع الأذان محاولة مشاركة مظاهرة واسعة ام الفحم امطار متفرقة منتصف الصيف فصل تساقط سقوط مركز البلاد انخفاض درجة الحرارةتسرب مادة سامة بناية مبنى جلوبوس في لواء الجنوب منطقة اخلاء المبنى طواقم اطفاء انقاذ طمرة للجنة الشعبية اضراب مدارس شامل محلات تجارية انجاح مظاهرة الأول من أيار الناصرة مسيرة مشاركة واسعة العمال الشبيبة الشيوعية الجبهة صندوق خلفي وضع طفله سيارة من مركز البلاد شرطة توقيف تحقيق يجد له مكانااحتراق 8 سيارات مواطنين عرب في عكا اطفاء شرطة تحقيق اضرار جسيمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com