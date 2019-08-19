نتنياهو, يوجه, دعوة, إلى, الرئيس, الأكراني, لزيارة, إسرائيل,

وشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الاوكراني على نيته سن تشريع بشان معاشات التقاعد للقادمين الجدد من أوكرانيا.

وجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الدعوة الى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة اورشليم القدس. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية أن الرئيس الاوكراني وعد بتلبية الدعوة. وشدد على أن بلاده ترى في إسرائيل لاعبًا محوريًا في الشرق الأوسط. وأضاف انه تقرر فتح مراكز لتطوير استثمارات في مجال التقنية العالية (الهايتك) في أورشليم القدس وكييف. وتم توقيع عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

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