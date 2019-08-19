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وفاة الشابة بشرى حمد من جولس قبل ايام من زفافها



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توفيت في بلدة جولس اليوم الاثنين الشابة بشرى كمال محمد حمد (28عاماً), اثر فيروس هاجم جسدها ادى الى وفاتها قبل ايام من حفل زفافها .


وتشهد بلدة جولس اجواء حزينة بعد ان تلقى الاهالي الخبر الاليم , حيث عبر المواطنين عن حزنهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووصفوها "عروس جولس".

وكانت عائلة المرحومة قد نعت الشابة :" إنتقلت إلى رحمته تعالى الشّابة المأسوفة على شبابها بشرى كمال محمد حمد.والدّفن اليوم السّاعة السّادسة مساءًالها الرّحمة ولكم من بعدها طول البقاء إنا لله وإنا اليه راجعون.




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