وفاة, الشابة, بشرى, حمد, من, جولس, قبل, ايام, من, زفافها,

توفيت في بلدة جولس اليوم الاثنين الشابة بشرى كمال محمد حمد (28عاماً), اثر فيروس هاجم جسدها ادى الى وفاتها قبل ايام من حفل زفافها .

وتشهد بلدة جولس اجواء حزينة بعد ان تلقى الاهالي الخبر الاليم , حيث عبر المواطنين عن حزنهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووصفوها "عروس جولس".وكانت عائلة المرحومة قد نعت الشابة :" إنتقلت إلى رحمته تعالى الشّابة المأسوفة على شبابها بشرى كمال محمد حمد.والدّفن اليوم السّاعة السّادسة مساءًالها الرّحمة ولكم من بعدها طول البقاء إنا لله وإنا اليه راجعون.