وفاة, الشابة, بشرى, حمد, من, جولس, قبل, ايام, من, زفافها,

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احتفل مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الاثنين بحفل تدشي مركز المراقبة للأمن...
وجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الدعوة الى الرئيس الاوكراني فولوديمير...
لقي شخص مصرعه واصيب اخرين بجروح جراء حادث مروع بين شاحنة وخصوصية قرب مفرق شوكت...
منذ حوالي عام، أعلنت المحكمة العليا في ردها على التماس يتناول قضايا متعلقة بمكتب...
قدمت اليوم لائحة اتهام بحق شاب فلسطيني من الأردن تتضمن تهمة التخطيط لارتكاب...
قدمت جمعية حقوق المواطن يوم الاحد الموافق 18.8.2019 التماسًا بالنيابة عن 27 من سكان...
أقدم مجهولون عصر اليوم الاثنين على سطو مسلح على محل تجاري في مدينة طمرة دون وقوع...
استقبل عطوفة الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد...
صحراء داناكيل في اثيوبيا التي فقدت فيها امس الاول السبت آثار الطالبة الجامعية آية...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الليلة الماضية،...