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مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع قرب مفرق شوكت بالنقب



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لقي شخص مصرعه واصيب اخرين بجروح جراء حادث مروع بين شاحنة وخصوصية قرب مفرق شوكت بالنقب مساء اليوم الاثنين .


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة شخص ونقلت اخرين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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