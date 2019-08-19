مصرع, شخص, واصابة, اخرين, في, حادث, مروع, قرب, مفرق, شوكت, بالنقب,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة شخص ونقلت اخرين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

لقي شخص مصرعه واصيب اخرين بجروح جراء حادث مروع بين شاحنة وخصوصية قرب مفرق شوكت بالنقب مساء اليوم الاثنين .

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