تياجو, سيلفا:, نيمار, بقدم, واحدة, مثل, ميسي, ورونالدو,

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يرى تقرير صحفي، أن الفرنسي كيليان مبابي استقر على الرحيل عن صفوف ناديه باريس سان...
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بينهم 3 لاعبين جراء أعمال شغب اندلعت قبيل انطلاق...
يسيطر الغموض على مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا بشأن رحيله المنتظر عن ناديه...
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو...
تلقت جماهير برشلونة نبأ سارا بشأن نجم فريقها الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك...
يتجه ليفربول إلى جعل محمد صلاح أعلى اللاعبين أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي...
يتفاوض مسؤولو برشلونة مع باريس سان جيرمان، لاستعادة البرازيلي نيمار، رغم إعارة...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس،...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن مسؤولي برشلونة يريدون استغلال ورطة باريس...
قال البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، المديح لزميله في الفريق جاريث بيل،...