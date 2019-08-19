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تياجو سيلفا: نيمار بقدم واحدة مثل ميسي ورونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شدد تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان، على ضرورة الاحتفاظ بخدمات زميله ومواطنه نيمار جونيور، الذي يرغب في مغادرة جدران النادي الفرنسي هذا الصيف.

وقال تياجو في تصريحات نشرتها صحيفة لو باريزيان "نيمار بقدم واحدة، يمكنه أن يفعل أشياء رائعة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".
وأضاف المدافع البرازيلي "بالطبع نفتقده كثيرًا، لكنه لا يزال لاعبا بصفوف البي إس جي، أتمنى أن يبقى مع الفريق، لأنه لاعب لا يمكن تعويضه، وركيزة أساسية".
وتابع "إحساسي أن نيمار سيبقى معنا، ولكن الموقف معقد، لأنه شأن شخصي".
وألمح تياجو سيلفا "نحاول أن نتحدث مع نيمار لإثنائه عن الرحيل، ولكن لا يمكن التدخل في الأمور الخاصة".
وأتم تصريحاته بقوله "لاعبو باريس سان جيرمان ينتظرون قراره النهائي، ومستمرون في عملهم".
وأجبر نيمار، إدارة النادي الباريسي على التفاوض مع مسؤولي برشلونة لبيعه هذا الصيف.
تياجو سيلفا: نيمار بقدم واحدة مثل ميسي ورونالدو




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