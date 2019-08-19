تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-19 17:14:40 تياجو سيلفا: نيمار بقدم واحدة مثل ميسي ورونالدو |  2019-08-19 17:10:35 اتهام بحق شاب من الأردن خطط لارتكاب اعتداء |  2019-08-19 17:07:47 حقوق المواطن تلتمس ضد تسمية شوارع سلوان بأسماء يهودية |  2019-08-19 17:00:42 سطو مسلح على محل تجاري في طمرة |  2019-08-19 16:00:19 النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة |  2019-08-19 14:38:56 وفد من مجلس الكنائس العالمي في زيارة للمسجد الأقصى |  2019-08-19 13:58:27 جحيم على الأرض - صحراء داناكيل في اثيوبيا حيث عثر على جثة الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة |  2019-08-19 13:50:42 مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام المحكمة في تهم بالفساد |  2019-08-19 13:45:16 قريبا.. دخول أوروبا سيكون أسرع لكن أكثر صعوبة |  2019-08-19 13:38:58 مصرع 4 مشجعين وإصابة 7 بأعمال شغب في "ديربي" هندوراس |  2019-08-19 12:39:41 اعتقال سائق من معاوية يقود سيارة ورخصته السياقة ملغية |  2019-08-19 12:26:00 المحكمة تبحث طلب توسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد |  2019-08-19 12:15:54 أول سيدة مصرية تشغل منصب مأذون شرعي |  2019-08-19 11:22:17 كان سيحتفل بزفافه بعد ايام - مصرع الشاب اشرف احمد مصطفى مشاعلة من بيت لحم بحادث عمل بالقدس |  2019-08-19 11:04:26 عالم أسترالي يكشف عن سبب غريب أدى لغزو العراق والإطاحة بصدام |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مكتب التوظيف في القدس الغربية يرفض استقبال المتوجهين الفلسطينيين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



منذ حوالي عام، أعلنت المحكمة العليا في ردها على التماس يتناول قضايا متعلقة بمكتب تسجيل السكان والهجرة ومكتب التوظيف في وادي الجوز أن الباحثين عن عمل من القدس الشرقية يمكن استقبالهم من قبل مكتب التوظيف في مكاتب القدس الغربية، لكن الفحص الذي أجرته جمعية حقوق المواطن أظهر أن مكتب التشغيل يتجاهل التوجيهات الجديدة ويطلب من المتوجهين العودة الى مكتب الجوز المكتظ. بالإضافة إلى ذلك، فإن مركز الخدمات القطري لخدمة التوظيف وكذلك الموقع الإلكتروني باللغتين العبرية والعربية لم تتم حتلنتهما بالتوجيهات الجديدة.

نتيجة لما سبق رافقت ممثلة تنظيم العمال "معا" العديد من الفلسطينيين إلى المكتب في القدس الغربية، وبعد الإصرار على تنفيذ التوجيهات الجديدة وافق الموظفون على استقبال المتوجهين الفلسطينيين، فيما قامت ممثلة تنظيم "معا" بالترجمة نظرًا لأن أيًا من الموظفين هناك لا يتحدث العربية بطلاقة.
في 1.8.2019 توجهت جمعية حقوق المواطن الى مدير مكتب خدمات التوظيف في شارع يافا في القدس، وتمت المطالبة من المسؤولين يتوجيه تعليمات للموظفين لاستقبال الباحثين عن عمل من القدس الشرقية؛ ونشر التوجيهات الجديدة باللغتين العربية والعبرية في المكتبين في القدس؛ واستيعاب موظفين جدد ناطقين بالعربية أو استخدام المترجمين الفوريين المحترفين؛ وتصحيح المعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني.
المحامية عبير جبران دكور ذكرت أن استمرار توجيه الباحثين عن عمل في القدس الشرقية الى مكتب وادي العجوز فقط يشكل تمييزًا على أساس قومي وجماعي، وينتهك مبدأ المساواة، وينتهك الحق في الكرامة وتلقي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة. وأضافت أن تلقي الخدمات المنقوص المتمثل بعدم وجود موظفين متحدثي العربية او مترجمين لمساعدة متلقي الخدمات ينتهك حقهم في الكرامة وحقهم في العمل والعودة إلى دائرة العمل.




كلمات متعلقة

مكتب, التوظيف, في, القدس, الغربية, يرفض, استقبال, المتوجهين, الفلسطينيين,

تابعونــا

اتهام بحق شاب من الأردن خطط لارتكاب اعتداء اتهام بحق شاب من الأردن خطط لارتكاب اعتداء 2019-08-19 | 17:10:35

قدمت اليوم لائحة اتهام بحق شاب فلسطيني من الأردن تتضمن تهمة التخطيط لارتكاب...

حقوق المواطن تلتمس ضد تسمية شوارع سلوان بأسماء يهودية حقوق المواطن تلتمس ضد تسمية شوارع سلوان بأسماء يهودية 2019-08-19 | 17:07:47

قدمت جمعية حقوق المواطن يوم الاحد الموافق 18.8.2019 التماسًا بالنيابة عن 27 من سكان...

سطو مسلح على محل تجاري في طمرة سطو مسلح على محل تجاري في طمرة 2019-08-19 | 17:00:42

أقدم مجهولون عصر اليوم الاثنين على سطو مسلح على محل تجاري في مدينة طمرة دون وقوع...

وفد من مجلس الكنائس العالمي في زيارة للمسجد الأقصى وفد من مجلس الكنائس العالمي في زيارة للمسجد الأقصى 2019-08-19 | 14:38:56

استقبل عطوفة الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد...

جحيم على الأرض - صحراء داناكيل في اثيوبيا حيث عثر على جثة الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة جحيم على الأرض - صحراء داناكيل في اثيوبيا حيث عثر على جثة الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة 2019-08-19 | 13:58:27

صحراء داناكيل في اثيوبيا التي فقدت فيها امس الاول السبت آثار الطالبة الجامعية آية...

اعتقال سائق من معاوية يقود سيارة ورخصته السياقة ملغية اعتقال سائق من معاوية يقود سيارة ورخصته السياقة ملغية 2019-08-19 | 12:39:41

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الليلة الماضية،...

المحكمة تبحث طلب توسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد المحكمة تبحث طلب توسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد 2019-08-19 | 12:26:00

دعت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، جماهير شعبنا إلى حضور جلسة التي ستعقد اليوم...

كان سيحتفل بزفافه بعد ايام - مصرع الشاب اشرف احمد مصطفى مشاعلة من بيت لحم بحادث عمل بالقدس كان سيحتفل بزفافه بعد ايام - مصرع الشاب اشرف احمد مصطفى مشاعلة من بيت لحم بحادث عمل بالقدس 2019-08-19 | 11:22:17

لقي الشاب اشرف احمد مصطفى ابو لوحه ( مشاعلة) 20 عاما من قرية الجبعه جنوب بيت لحم...

المطران عطا الله حنا : " القدس مستهدفة في كافة تفاصيلها ولا يستثنى من ذلك احد على الاطلاق المطران عطا الله حنا : " القدس مستهدفة في كافة تفاصيلها ولا يستثنى من ذلك احد على الاطلاق 2019-08-19 | 10:34:48

استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...

ضبط مسدس وذخيرة وتوقيف 4 مشتبهين بوادي الحمام ضبط مسدس وذخيرة وتوقيف 4 مشتبهين بوادي الحمام 2019-08-19 | 10:20:39

اوقفت الشرطة في منطقة الشمال 4 مشتبهين (16,18,24,44 عاما) من قرية وادي الحمام وذلك بشبهة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل جريمة قتل نهاريا فيديو يوثق الحادث قتل اطلاق نار الشرطة عالم اجرام عنفمصرع شابين جلجولية مفرق حورشيم شارع 6 سيارة شاحنة مستشفى فاجعة طرق احمد وتد ناصر ابو الفول مروع مصرع 40 شخصا عربيا منذ بداية العام 2016 حوادث الطرق شوارع البلاد احتراق محل بيع مواد بناء سخنين شاب من عكا مشتبه اعتقال محمد ملحم نشأت والد المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب سطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة ممتلكات قرية كفر مندا عامة اضرار استنكار مجهولون مجلس محلي شاب ام الفحم اعتقال موقوف تحرش نساء فتيات حمام بحر طبريا دير الاسد عبوة ناسفة ساحة بيت اعتقال أب وابنه حسين ابو عصا جثة العثور على داخل مبنى مهجور تل السبع ريشون لتسيون القيعان احمد حورة ابو اعتداء شبان يهود بئر السبع الشاب الشرطة العلاج عربي النقب الطبيب اياد خمايسي كفر كنا يشارك رمبام تنظير الجهاز الهضمي اطباء في قطاع غزةمصرع امرأة اصابة اخرين حادث طرق مروع سيارة البصة نهاريا اصابة خطيرة اطلاق نار عسفيا قرية اسعاف شرطة تحقيق مستشفى العثور جثة رجل اصابات اطلاق نار قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com