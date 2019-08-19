اتهام, بحق, شاب, من, الأردن, خطط, لارتكاب, اعتداء,

قدمت اليوم لائحة اتهام بحق شاب فلسطيني من الأردن تتضمن تهمة التخطيط لارتكاب اعتداء طعن في الخضيرة الشهر الماضي ودخول البلاد بخلاف القانون. ويدعى المتهم محمد مصلح وعمره واحد وعشرون عاما وكان قد وصل الى الخضيرة من طولكرم مكان سكناه وبحوزته سكين بهدف طعن جندي.

وحسب اللائحة فان مصلح اثار شبهات افراد قوة شرطية حيث طلبوا تفتيشه غير انه لاذ بالفرار وحاول طعن شرطي والقاء حجر عليه. واطلقت النار صوب قدم المتهم مما أدى الى اصابته بجروح ما بين متوسطة وطفيفة. وطلبت النيابة العامة من المحكمة المركزية في حيفا تمديد فترة اعتقاله حتى استكمال الإجراءات القضائية بحقه.