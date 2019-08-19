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سطو مسلح على محل تجاري في طمرة



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أقدم مجهولون عصر اليوم الاثنين على سطو مسلح على محل تجاري في مدينة طمرة دون وقوع اي اصابات . كما وافاد شهود عيان انه تم سرقة بضائع  .


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق , يذكر الى أن الدراجة النارية التي وصل فيها الجناة تم تركها في المكان وفروا هاربين .




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