سطو, مسلح, على, محل, تجاري, في, طمرة,

أقدم مجهولون عصر اليوم الاثنين على سطو مسلح على محل تجاري في مدينة طمرة دون وقوع اي اصابات . كما وافاد شهود عيان انه تم سرقة بضائع .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق , يذكر الى أن الدراجة النارية التي وصل فيها الجناة تم تركها في المكان وفروا هاربين .