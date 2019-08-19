إصابة, عائلة, ومقتل, كلبها, في, هجوم, حيوان, خطير,

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حذر عالم فلك من أن أي انفجار عظيم ثان قد يمزق الكون بما فيه إذا ما استمر بالاتساع...
أكد خبراء تقنيين مختصين، أن ضعف بطارية هاتف "الآيفون" تدريجيا، يكون الأمر ناتجا...
أوقف مدعي أمن الدولة في الأردن سيدة كانت قد وضعت قطعة حشيش مخدر في مركبة زوجها،...
يعكف القائمون على تطبيق واتس اب على حظر خدماتها على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13...
ضمن التحديثات التي ستدرجها، تتطلع شركة "فيسبوك" التي تمتلك تطبيق "واتس اب" الشهير،...
شركة إسرائيلية تطور برنامجا يمكن المستخدم من الاستغناء عن كلمات السر لتأمين...
قال علماء إنهم تمكنوا من إعادة تركيب عطر يعتقدون أن أشهر فاتنات التاريخ،...
أصبحت مشكلة البيانات الصوتية إحدى أبرز المشكلات التي تقلق مستخدمي هواتف "آيفون"...
قتل صبي إبن العشر سنوات بعدما سحبه تمساح مياه مالحة من مركبه في جنوب...
تتوالى فضائح "فيسبوك" خلال الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بخصوصية مئات...