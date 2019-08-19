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سيرين عبدالنور لـ اليسا: “ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تفاعل عدد من الاعلاميين والفنانين مع تغريدة الفنانة اللبنانية اليسا التي اعلنت فيها اعتزالها الغناء ووصفت الوسط الفني بالمافيا.

فقد كتبت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تعليقا على تغريدة اليسا: “اليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياتو الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه !!! نقي اغانيكي بكل حب بس نقيهن لاكتر من البوم لان ابداً ما رح يكون الاخير”.

 اليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياتو الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه !!! نقي اغانيكي بكل حب بس نقيهن لاكتر من البوم لان ابداً ما رح يكون الاخير #كلنا_اليسا #اليسا❤️.


اما الاعلامي المصري عمرو اديب فكتب: “سيدتى العزيزه بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا قد تكون العباره تاريخيه ومستهلكه لكن انت لا تملكين نفسك انتى ملك لنا جميعا من المحيط للخليج . لا تضيعى ايامك الذهبيه في الغضب بل استمتعى بنجاحك ومحبه الملايين لك”


سيدتى العزيزه بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا قد تكون العباره تاريخيه ومستهلكه لكن انت لا تملكين نفسك انتى ملك لنا جميعا من المحيط للخليج . لا تضيعى ايامك الذهبيه في الغضب بل استمتعى بنجاحك ومحبه الملايين لك


وكانت اليسا قد كتبت تغريدة مفاجئة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “أحضّر ألبومي الجديد بكثير من الحب والشغف. ويعود سبب ذلك إلى أنه سيكون ألبومي الغنائي الأخير في مسيرتي الفنية. أعلنُ لكم هذا الخبر بحزن كبير ولكن بقناعة تامة لأنني لم أعد أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا. لم يعد بإمكاني أن أكون منتجة في الفن بعد اليوم”.




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