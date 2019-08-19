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وفد من مجلس الكنائس العالمي في زيارة للمسجد الأقصى



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استقبل عطوفة الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم وبحضور الدكتور إبراهيم ناصر الدين مساعد المدير العام والمدير المالي والمهندس بسام الحلاق مدير مديرية مشروعات المسجد الأقصى المبارك وعدد من حراس المسجد وفدا من مجلس الكنائس العالمي على رأسهم سيادة المطران سهيل دواني والذين يمثلون ملايين المسيحيين حول العالم.



حيث رحب الشيخ الخطيب بالوفد ورافقهم في جولة أطلعهم خلالها على جميع معالم المسجد الأقصى المبارك، كما أطلعهم على ما يتعرض له المسجد من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي كان اخرها اقتحام المسجد بالقوة في اول أيام عيد الأضحى المبارك ضاربا بعرض الحائط الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد. كما شرح للوفد ما يتعرض له حراس وموظفي المسجد من اعتقال وابعاد وملاحقة من قبل الشرطة الإسرائيلية الي تستهدف حراس وموظفي المسجد بشكل واضح وممنهج.


من جهته ثمن المطران ديواني دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، كما شكر دائرة الاوقاف الاسلامية وإدارتها على دورها الكبير في حفظ وحماية المسجد الاقصى المبارك وظهوره بأبهى صورة.





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