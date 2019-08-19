وفد, من, مجلس, الكنائس, العالمي, في, زيارة, للمسجد, الأقصى,

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منذ حوالي عام، أعلنت المحكمة العليا في ردها على التماس يتناول قضايا متعلقة بمكتب...
قدمت اليوم لائحة اتهام بحق شاب فلسطيني من الأردن تتضمن تهمة التخطيط لارتكاب...
قدمت جمعية حقوق المواطن يوم الاحد الموافق 18.8.2019 التماسًا بالنيابة عن 27 من سكان...
أقدم مجهولون عصر اليوم الاثنين على سطو مسلح على محل تجاري في مدينة طمرة دون وقوع...
صحراء داناكيل في اثيوبيا التي فقدت فيها امس الاول السبت آثار الطالبة الجامعية آية...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الليلة الماضية،...
دعت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، جماهير شعبنا إلى حضور جلسة التي ستعقد اليوم...
لقي الشاب اشرف احمد مصطفى ابو لوحه ( مشاعلة) 20 عاما من قرية الجبعه جنوب بيت لحم...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...
اوقفت الشرطة في منطقة الشمال 4 مشتبهين (16,18,24,44 عاما) من قرية وادي الحمام وذلك بشبهة...