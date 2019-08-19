جحيم على الأرض - صحراء داناكيل في اثيوبيا حيث عثر على جثة الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة

صحراء داناكيل في اثيوبيا التي فقدت فيها امس الاول السبت آثار الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة وتم العثور عليها الاحد وقد فارقت الحياة خلال مشاركتها في بعثة تعليمية كبيرة من معهد الهندسة التطبيقية في حيفا "التخنيون" وجامعات أخرى من العالم.

ويجري العمل حاليا مع وزارة الخارجية والسفارة في أديس أبابا لوضع الترتيبات لنقل الجثمان إلى البلاد ومن ثم مواراته الثرى في عرابة،تعتبر “صحراء داناكيل”، الواقعة في شمال شرق إثيوبيا، أنها أقسى مكان على وجه الأرض وذلك للعوامل البيئية الصعبة والغازات السامة المنبعثة من الحمم البركانية ومن شدة قسوة هذه المنطقة سميت بالجحيم على الأرض. وتعتبر هذه الصحراء من أكثر الصحاري في العالم صعوبة وجفاف وأشدها من حيث المناخ الحار الذي لا يحتمل حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية والملوث بالغازات السامة بسبب وجود البراكين الثائرة دائماً والبحيرات الكبريتية التي يتصاعد منها روائح تزكم الأنوف حيث يقع بها براكين تعد الأشهر في المنطقة مثل بركان Erta و بركان Dabbahu. في منطقة داناكيل، لا يوجد شيء من الحياة العصرية، لا كهرباء ولا ماء ولا طرق ولا مبان ولا فنادق ولا بيوت، باستثناء أكواخ العفاريين الذين يعملون في مقالع الملح وأصحاب القوافل.وقال عمر واكد نصار رئيس بلدية عرابة البطوف:"وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ" (صدق الله العظيم)بقلوب يعتصرها الألم والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر الفاجعة التي تمزق نياط القلوب بمصرع الطالبة الجامعية المتفوقة، آية سليم نعامنة، في صحراء إثيوبيا، خلال مشاركتها في بعثة تعليمية كبيرة من معهد الهندسة التطبيقية في حيفا "التخنيون" وجامعات أخرى من العالم.لا أراكم الله مكروها بعزيز.