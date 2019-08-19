مثول, الرئيس, السوداني, السابق, عمر, البشير, أمام, المحكمة, في, تهم, بالفساد,

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أعلنت هيئة مختصة في المفوضية الأوروبية أن التسجيل الإلكتروني الخاص بعبور حدود...
كشف موقع ” ديلي إكسبريس ” البريطاني عن السبب الرئيسي لغزو أمريكا للعراق والقبض...
رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان على الأرجح عن "صفقة القرن" التي صاغها...
صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل توجهه بعد ظهر اليوم الى أوكرانيا بأن إسرائيل...
استنكر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، بشدة اقتحام قوات...
استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ظهر اليوم الأحد، السفير...
أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد، مقتل 63 شخصا قتلوا، وجرح 182 آخرين، في التفجير،...
قال السيناتور الامريكي بيرني ساندرز، الذي يترشح عن الحزب الديمقراطي في...
قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إنها جاهزة لاستهداف أي عدو يقع على مدى ألفي كيلومتر،...
أعلنت وزارة العدل الأميركية إصدار مذكرة الجمعة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس...