وذكرت وسائل الإعلام في هندوراس، أن أعمال الشغب اندلعت عقب الهجوم على حافلة فريق موتاغوا بمحيط الملعب الوطني، حيث رشقتها جماهير أوليمبيا بالحجارة والزجاجات، ما أدى إلى إصابة 3 لاعبين وإلغاء المباراة.وأعلنت الشرطة في وقت لاحق، أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص كان يحمل أسلحة نارية بالقرب من الملعب.

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بينهم 3 لاعبين جراء أعمال شغب اندلعت قبيل انطلاق مباراة "الديربي" بين موتاغوا وأوليمبيا السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الهندوراسي لكرة القدم.

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