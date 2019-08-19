خطوة, جديدة, من, برشلونة, لعودة, نيمار,

يسيطر الغموض على مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا بشأن رحيله المنتظر عن ناديه باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي برشلونة يعتقد أن باريس سان جيرمان سيبيع نجمه في ظل الاتصالات القائمة بين الناديين بشكل يومي.وأضافت أن النادي الباريسي لا يريد الإبقاء على نيمار، خاصة وأنهم على علم بأن اللاعب البرازيلي بمثابة قنبلة موقوتة داخل حديقة الأمراء.ولفتت الصحيفة إلى أن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، قد يسافر مجددًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، في الأيام القليلة المقبلة لحسم صفقة نيمار، مشيرة إلى أن اللاعب قد ينضم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء الإلزامي.وتابعت أن باريس يرغب في التعاقد مع عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو، أما برشلونة مستعد للتخلي عن لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش.