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اعتقال سائق من معاوية يقود سيارة ورخصته السياقة ملغية



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جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:


 الليلة الماضية، أثناء نشاط ميداني إعتيادي، قام افراد الشرطة بتوقيف سيارة للتفتيش عند مدخل مدينة أم الفحم.  



خلال النشاط تبين ان السائق من سكان بلدة معاوية في العشرينات من عمره قاد السيارة بينما رخصة قيادته ما زالت ملغية.

المشتبه أحيل الى التحقيق في مكتب خبراء حوادث الطرق في الشرطة.


مع نهاية التحقيق، تقرر توقيف المشتبه، وإلغاء استخدام سيارته إدارياً لمدة 30 يومًا.


هذا وسيحال السائق إلى محكمة الصلح في الخضيرة لتمديد توقيفه.



الصورة توضيحية من تصوير الشرطة 




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