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المحكمة تبحث طلب توسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد



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دعت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، جماهير شعبنا إلى حضور جلسة التي ستعقد اليوم الاثنين  في محكمة الصلح بمدينة حيفا لبحث طلب طاقم الدفاع بتوسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح.



وفي هذا الشأن، قال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع: “نطالب من خلال الجلسة توسيع نافذة القيد الإلكتروني المفروضة على الشيخ رائد صلاح ساعتين إضافيتين للجولة الشيخ اليومية حيث أنه اليوم يتاح له الخروج من بيته من الساعة الخامسة حتى السابعة والنصف مساء فقط”.




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