طليقة, وائل, كفوري, ترد, على, منتقديها, بقسوة.., وهذا, ما, قالته,

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فاجأت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بإعلانها أنها ستعتزل الغناء وطرح الألبومات...
أشعل محمد وزيري المدير السابق لأعمال النجمة هيفاء وهبي موقع “تويتر”، بتغريدة...
طرحت الفنانة السورية أصالة أغنية "حاجة متخصكش" من ألبومها الجديد "في قربك"،...
أصدر الفنان هيثم خلايلة فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “يا غزالة” على...
شمس، ابنة المخرج السوري بسام الملا، كوّنت عالمها الخاص، وهي تقوم يتقليد الغرب...
وصل الفنان المغربي سعد لمجرد إلى بلده المغرب بعد كشفه بالأمس عن أنه سيقوم...
بعد ايام من اعلامه استقالته عن إدارة أعمال الفنانة هيفاء وهبي، قرر محمد الوزيري...
أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، الفنانة هيفاء وهبي، أثناء تعرضها...
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