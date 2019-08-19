أكد خبراء تقنيين مختصين، أن ضعف بطارية هاتف "الآيفون" تدريجيا، يكون الأمر ناتجا عن أمرين اثنين يمكن تجاوزهما.

ونقل موقع "shefinds"، عن الخبراء التقنيين، قولهم إن الاحتمال الأول هو أن تكون البطارية في حاجة إلى الاستبدال لأنها بلغت درجة متقدمة من التلف، أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون ضعف البطارية ناجما عن خطأ شائع يرتكبه الكثيرون من مستخدمي "آيفون".وكشف الخبراء أن الطريقة المثلى للحفاظ على البطارية في هاتف "آيفون"، هي الإبقاء على نسبة الشحن بين 40 و80 في المئة، أي أنك مدعو إلى الشحن باستمرار، وعدم انتظار هبوط طاقة البطارية إلى 0 في المئة.وقال الموقع المتخصص، إن كثيرون يعتقدون أن بطارية هاتف "آيفون" تتضرر حين تبقى موصولة بالشاحن، بعد بلوغ نسبة 100 في المئة، مبينا أن هذا الأمر ليس صحيحا، لكنه لا يعني الإبقاء على الجهاز في الكهرباء طيلة اليوم.وقدم الموقع المتخصص نقلا عن الخبراء التقنيين، أفضل طريقة لشحن هاتف "آيفون" هي أن يتم وصله بالتيار الكهربائي عدة مرات خلال اليوم الواحد.وأضاف الموقع "إذا أردت عمرا طويلا لبطاريتك، عليك أن تتفادى البطاريات غير الأصلية ذات السعر الرخيص، لأنها تؤذي الجهاز وتلحق ضررا كبيرا بالبطارية".كما سلط الموقع الضوء على إمكانية حماية بطارية الهاتف، من خلال تخفيض مستوى البريق في الشاشة، مبينة أن هذا قد يكون مؤثرا بصورة كبيرة على هاتف الآيفون الخاص بك.