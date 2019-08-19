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كان سيحتفل بزفافه بعد ايام - مصرع الشاب اشرف احمد مصطفى مشاعلة من بيت لحم بحادث عمل بالقدس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي  الشاب اشرف احمد مصطفى ابو لوحه ( مشاعلة) 20 عاما من قرية الجبعه جنوب بيت لحم مصرعه اليوم الاثنين بعد سقوط لوح باطون عليه من رافعة عملاقة خلال عمله بورشة بناء في المنطقة الصناعية بمستوطنة ميشور ادوميم قرب القدس.



وافيد ان الشاب المرحوم كان يستعد لحفل زفافه المقرر بعد عدة أيام .


وتم اقرار وفاة العامل في مكان الحادث بعد ان باءت محاولات انعاشه بالفشل.



وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.





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