كان سيحتفل بزفافه بعد ايام - مصرع الشاب اشرف احمد مصطفى مشاعلة من بيت لحم بحادث عمل بالقدس

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صحراء داناكيل في اثيوبيا التي فقدت فيها امس الاول السبت آثار الطالبة الجامعية آية...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الليلة الماضية،...
دعت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، جماهير شعبنا إلى حضور جلسة التي ستعقد اليوم...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...
اوقفت الشرطة في منطقة الشمال 4 مشتبهين (16,18,24,44 عاما) من قرية وادي الحمام وذلك بشبهة...
توجه رئيس الدولة رؤوفين رفلين الى رئيسة اثيوبيا سهلة وورق زويدي بطلب تسريع...
اقامت نقابة المحامين في اسرائيل حفلا لتوزيع شهادات المحاماة لألف وأربع مائة...
شيعت جماهير غفيرة من الجديدة المكر والمنطقة مساء اليوم الاحد جثمات الشابة أمينة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
أصيب طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل شاحنة في مدينة...