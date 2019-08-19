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عالم أسترالي يكشف عن سبب غريب أدى لغزو العراق والإطاحة بصدام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف موقع ” ديلي إكسبريس ” البريطاني عن السبب الرئيسي لغزو أمريكا للعراق والقبض على الرئيس الراحل صدام حسين.



وذكر الموقع أن السبب الرئيسي ليس كما يقال حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق وإنما بسبب أن صدام حسين كان سيحصل على أسلحة فضائية متطورة لولا غزو بلاده عام 2013 .. مشيراً إلى أن الفضائيين كانوا يزورون العراق باستمرار .


وقال العالم الأسترالي ” مايكل سالا ” أن الفضائيين المقيمين بالكوكب العاشر ” نيروبي ” يقومون بزيارات دائمة للأرض .


وفي إحدى تلك الزيارات نجح الجيش الأمريكي في إسقاط مركبة فضائية خاصة بهم تدعى ” ستارجيت ” .


وأدركت إدارة بوش أن صدام حسين بدأ بالتنقيب في مشروع يدعى ” أوروك ” بمساعدة ألمانيا وأن لديه المعلومات حول الكوكب الغامض والمركبة الفضائية.


وأوضح أن إدارة بوش أرادت السيطرة على الأراضي العراقية للحصول على ستارجيت المدفون بها ووقف مشروع أوروك .




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