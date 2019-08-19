عالم, أسترالي, يكشف, عن, سبب, غريب, أدى, لغزو, العراق, والإطاحة, بصدام,

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وصل الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، إلى مقر محاكمته بتهم فساد، يقول محاموه...
أعلنت هيئة مختصة في المفوضية الأوروبية أن التسجيل الإلكتروني الخاص بعبور حدود...
رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان على الأرجح عن "صفقة القرن" التي صاغها...
صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل توجهه بعد ظهر اليوم الى أوكرانيا بأن إسرائيل...
استنكر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، بشدة اقتحام قوات...
استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ظهر اليوم الأحد، السفير...
أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد، مقتل 63 شخصا قتلوا، وجرح 182 آخرين، في التفجير،...
قال السيناتور الامريكي بيرني ساندرز، الذي يترشح عن الحزب الديمقراطي في...
قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إنها جاهزة لاستهداف أي عدو يقع على مدى ألفي كيلومتر،...
أعلنت وزارة العدل الأميركية إصدار مذكرة الجمعة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس...