Crazy, line, وتشكيلة, فساتين, لكل, مناسبة, وحدث,

اعتدن الكثير من النساء ارتداء الفساتين الأنيقة فقط عند الخروج لبرامج مسائية، ولكن هذه القاعدة قد تغيّرت، فارتداء الفساتين خلال النهار اصبح جزءا لا يتجزأ من إطلالة انيقة ومذهلة للمرأة . لذلك اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line تشكيلة فساتين جديدة لخريف- شتاء 2020 لكل مناسبة وساعة.

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للقاء وجلسة مع الصديقات يمكن اختيار فساتين خفيفة ورائعة مثل فستان نسيج من قماش الفيسكوز الخفيف بقصة الكيمونو وبمطبوعات مدموجة في الجزء العلوي وفتحة بشكل V او اختيار فستان مع ربطة .لمناسبة مسائية يمكن اختيار فساتين كلاسيكية والتي تظهر المرأة بمظهر كامل مع اضافة اكسسوارات بلون مختلف كفستان ممتع وخفيف بمطبوعات الورود بطول الركبة مع فتحة بشكل V في المقدمة وخلف الفستان وبدون اكمام او اختيار فستان كريب مطبوع بالورود.تشكيلة الفساتين متواجدة في جميع فروع شبكة "crazy line" بضمنها فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص