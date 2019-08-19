تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-19 13:58:27 جحيم على الأرض - صحراء داناكيل في اثيوبيا حيث عثر على جثة الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة |  2019-08-19 13:50:42 مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام المحكمة في تهم بالفساد |  2019-08-19 13:45:16 قريبا.. دخول أوروبا سيكون أسرع لكن أكثر صعوبة |  2019-08-19 13:38:58 مصرع 4 مشجعين وإصابة 7 بأعمال شغب في "ديربي" هندوراس |  2019-08-19 12:39:41 اعتقال سائق من معاوية يقود سيارة ورخصته السياقة ملغية |  2019-08-19 12:26:00 المحكمة تبحث طلب توسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد |  2019-08-19 12:15:54 أول سيدة مصرية تشغل منصب مأذون شرعي |  2019-08-19 11:22:17 كان سيحتفل بزفافه بعد ايام - مصرع الشاب اشرف احمد مصطفى مشاعلة من بيت لحم بحادث عمل بالقدس |  2019-08-19 11:04:26 عالم أسترالي يكشف عن سبب غريب أدى لغزو العراق والإطاحة بصدام |  2019-08-19 10:53:30 أردنية دسّت المخدرات في مركبة زوجها ووشت به للأمن!! |  2019-08-19 10:47:53 أنباء سارة لعشاق برشلونة - ميسي تعافى بشكل كامل |  2019-08-19 10:35:58 المشهد: الحاج نجدي مرعي (أبو عماد) في ذمة الله |  2019-08-19 10:34:48 المطران عطا الله حنا : " القدس مستهدفة في كافة تفاصيلها ولا يستثنى من ذلك احد على الاطلاق |  2019-08-19 10:20:39 ضبط مسدس وذخيرة وتوقيف 4 مشتبهين بوادي الحمام |  2019-08-19 09:42:35 ريفلين يطلب من رئيسة اثيوبيا تسريع اجراءات نقل نعش آية |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

Crazy line وتشكيلة فساتين لكل مناسبة وحدث



  |     |   اضافة تعليق



اعتدن الكثير من النساء  ارتداء الفساتين الأنيقة فقط عند الخروج لبرامج مسائية، ولكن هذه القاعدة قد تغيّرت، فارتداء الفساتين خلال النهار اصبح جزءا لا يتجزأ من إطلالة انيقة ومذهلة للمرأة . لذلك اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line تشكيلة فساتين جديدة لخريف- شتاء 2020 لكل مناسبة وساعة.



للقاء وجلسة مع الصديقات يمكن اختيار فساتين خفيفة ورائعة مثل فستان نسيج من قماش الفيسكوز الخفيف بقصة الكيمونو وبمطبوعات مدموجة في الجزء العلوي وفتحة بشكل V او اختيار فستان مع ربطة .


لمناسبة مسائية يمكن اختيار فساتين كلاسيكية والتي تظهر المرأة بمظهر كامل مع اضافة اكسسوارات بلون مختلف كفستان ممتع وخفيف بمطبوعات الورود بطول الركبة مع فتحة بشكل V في المقدمة وخلف الفستان وبدون اكمام او اختيار فستان كريب مطبوع بالورود.


تشكيلة الفساتين  متواجدة في جميع فروع شبكة  "crazy line" بضمنها فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص   
www.crazyline.com




كلمات متعلقة

Crazy, line, وتشكيلة, فساتين, لكل, مناسبة, وحدث,

تابعونــا

أول سيدة مصرية تشغل منصب مأذون شرعي أول سيدة مصرية تشغل منصب مأذون شرعي 2019-08-19 | 12:15:54

سوف يحكي الزوجان اللذان يعقدان قرانهما في قرية مصرية صغيرة قصة مراسم زواجهما التي...

من دون ضرر الصبغة.. هذا ما يجب اضافته الى الشامبو لإخفاء الشعر الأبيض من دون ضرر الصبغة.. هذا ما يجب اضافته الى الشامبو لإخفاء الشعر الأبيض 2019-08-19 | 10:57:09

تعاني الكثيرات من مشكلة ظهور الشعر الابيض وعادة ما يقمن بإخفائه من خلال استخدام...

وضعت اربعة توائم.. شابة سورية تفاجئها آلام المخاض في الحرم المكي! وضعت اربعة توائم.. شابة سورية تفاجئها آلام المخاض في الحرم المكي! 2019-08-16 | 09:13:28

وضعت حاجة سورية شابة، 4 توائم دفعة واحدة، في أحد مستشفيات مدينة مكة المكرمة، خلال...

طلة ماكياج Sparkling Rose طلة ماكياج Sparkling Rose 2019-08-15 | 14:13:30

"جيد" تعرض اطلالة تدمج بين التألق والحد الأدنى الأنيق بلا جهد. أنسجة خفيفة والوان...

العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين 2019-08-15 | 12:00:18

كشفت صحيفة ” عكاظ ” السعودبة اليوم الخميس عن وجود أزمة سياسية بين رئيس الوزراء...

دومينيك حوراني بالمايوه وتصف نفسها بالحورية دومينيك حوراني بالمايوه وتصف نفسها بالحورية 2019-08-15 | 11:03:54

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني صورة جديدة لها ظهرت فيها مرتدية للمايوه...

اختفاء عارضة أزياء ونجمة "يوتيوب" بريطانية في ظروف غامضة اختفاء عارضة أزياء ونجمة "يوتيوب" بريطانية في ظروف غامضة 2019-08-12 | 15:13:37

بدأت الشرطة البريطانية حملة بحث عن نجمة الـ "يوتيوب" وعارضة الأزياء، مارينا جويس،...

سيرينا وليامز.. تحصل على لقب الرياضية الأعلى دخلا في العالم سيرينا وليامز.. تحصل على لقب الرياضية الأعلى دخلا في العالم 2019-08-08 | 09:18:16

صنفت مجلة "فوربس" الأميركية نجمة كرة المضرب الاميركية سيرينا وليامس، كالرياضية...

الراقصة نرمين صفر تترشح لرئاسة تونس الراقصة نرمين صفر تترشح لرئاسة تونس 2019-08-08 | 09:15:51

أعلنت الراقصة الاستعراضية والمغنية التونسية، نرمين صفر، نيتها الترشح...

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم 2019-08-07 | 10:55:11

أعلن القائمون على مسابقة ” تي سي كاندلر ” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وصول حجاج المدينة المنورة الرينة الطيبة حريق اضرار جسيمة دون اصابات مدينة باقة الغربية اطفاء سلطة صالون بيت نار نويل خرمان اديل فيروز تغني الكرمل فيديو نشر فيسبوك 15 دقيقة اضافة للطلاب امتحانات البجروت شهر رمضان المبارك خلال وزارة التربية التعليم قسم الامتحانات مصرع 40 شخصا عربيا منذ بداية العام 2016 حوادث الطرق شوارع البلاد أول فيديو مسرب نمس باب الحارة 8 مسلسل رمضان 2016 مقطع مصرع امرأة اصابة اخرين حادث طرق مروع سيارة البصة نهاريا شارع مسكنة عميعاد جولاني مفترق عيلبون افتتاح مشروع وزارة المواصلات لوكس سامر مباركي الفتى يندفع الى الملعب لمصافحة مصافحة الحارس الايطالي بوفون اصحابالقامةمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد Manchester City vs Manchester United في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 مشاهدة علىمفرق الموت مظاهرة احتجاج شارع شقيب السلام قرب منطقة النقب حوادث طرقمجلس الوزراء يصادق على تعيين المحامية مريم كبها مفوضة قطرية شؤون المساواة في فرص العمل‎ذكرى الجلاء الجولان المحتل السوري المستعمر الفرنسي مجدل شمس باشا الاطرش ساحة اعلام سوريا هشام شهوان سائق دراجة نارية مصرع مصرعه حادث طرق بين سيارة خصوصية دراجة نارية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com